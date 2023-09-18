أمريكا وكوريا الجنوبية تتعهدان بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية المشتركة

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الاثنين خلال حوار الدفاع المتكامل الأمريكي-الكوري الجنوبي بين وزراتي الدفاع في عاصمة كوريا الجنوبية، سول، حيث ترأست القائمة بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع لشرق آسيا كارا أليسون مارشال الوفد الأمريكي ، فيما ترأس نائب وزير سياسة الدفاع الوطني تيكون هيو وفد كوريا الجنوبية .. كما شارك في الحوار كبار مسؤولي الدفاع والشؤون الخارجية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وخلال جلسة مبادرة السياسة الأمنية، جدد الجانبان التزامهما بالهدف المشترك للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية المتمثل في نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية ، وتعهدا بمواصلة تعزيز الموقف والقدرات الدفاعية المشتركة للدفاع عن سول.



وتبادل الجانبان تقييماتهما بشأن استفزازات بيونج يانج المستمرة وجهودها لتنويع أنظمة إطلاقها وتطوير أنظمتها النووية.



والتزمت واشنطن وسول بالرد على استفزازات بيونج يانج والتي تقوض السلام والاستقرار الإقليميين من خلال ردود ثنائية وثيقة ومنسقة تظهر قوة التحالف الثنائي.



كما أكد الجانبان مجددا أهمية تنفيذ المجتمع الدولي الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة في ضوء فشل إطلاق مركبة الإطلاق الفضائية لكوريا الشمالية في مايو وأغسطس الماضيين.



وعلاوة على ذلك، جدد الجانب الأمريكي التزامه الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية، باستخدام النطاق الكامل للقدرات العسكرية الأمريكية - بما في ذلك القدرات النووية والتقليدية والدفاعية الصاروخية بالإضافة إلى القدرات غير النووية المتقدمة.



وأكد مجددًا على أن أي هجوم نووي من جانب كوريا الشمالية ضد الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى نهاية نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



واحتفالًا بالذكرى السبعين لاتفاقية التحالف والهدنة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، اتفق الجانبان على المشاركة في استضافة الاجتماع الوزاري لدفاع الدول الأعضاء في كوريا الجنوبية وقيادة الأمم المتحدة بالتزامن مع الاجتماع التشاوري الأمني الخامس والخمسين في نوفمبر المقبل.



واعترف القادة بأن الاجتماع سيعزز تضامن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تتقاسم القيم الأساسية لتعزيز السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.



وفيما يتعلق بالتعاون في مجال علوم الدفاع والتكنولوجيا، أقر الجانبان بالحاجة إلى تحديث التحالف والتعجيل بتقديم تكنولوجيات تغير قواعد اللعبة.



ولتحقيق هذه الغاية، تعهد الجانبان بمواصلة تعزيز التعاون على أساس المصالح الاستراتيجية المشتركة وتعزيز التعاون في البحث والتطوير المشترك.





وشدد القادة على أهمية تعزيز مرونة سلسلة التوريد وتعزيز الاتصال بين القواعد الصناعية الدفاعية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتعزيز قابلية التشغيل البيني وقابلية التبادل ضمن البنية الدفاعية للحلف.



وشدد الجانبان أيضًا على أهمية نتائج قمة الزعماء الثلاثية في كامب ديفيد في أغسطس، والتي كانت بمثابة بداية "حقبة جديدة من التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان". وناقشت واشنطن وسول سبل تطوير التعاون الدفاعي الثلاثي إلى شراكة شاملة ومتعددة الطبقات تساهم في تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



وفي الختام، قدر قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مساهمة الاجتماع الثالث والعشرين للدفاع المتكامل الأمريكي-الكوري الجنوب بشكل كبير في تجديد التماسك القوي للتحالف وتعزيز تنسيق التحالف الثنائي وتعزيز التعاون بين واشنطن وسول وموقفهما الدفاعي المشترك.



واتفق الوفدان على أن التحالف كان بمثابة آلية رئيسية ليصبح أحد التحالفات الأكثر ديناميكية والرائدة في العالم على مدار السبعين عامًا الماضية.