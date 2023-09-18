قديروف: خسائر القوات الأوكرانية على محور كريمينايا تجاوزت كل الحدود

وأوضح قديروف ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين أن نظام كييف خسر بشكل لا رجعة فيه قدرا كبيرا من القوة البشرية والمعدات في اتجاه كريمينايا.



وأضاف أن "حجم القوة البشرية والمعدات التي فقدتها القوات الأوكرانية، على محور كريمينايا، قد تجاوزت منذ فترة طويلة كل الحدود التي يمكن تخيلها".



