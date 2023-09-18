قديروف: خسائر القوات الأوكرانية على محور كريمينايا تجاوزت كل الحدود

قديروف: خسائر القوات الأوكرانية على محور كريمينايا تجاوزت كل الحدود
التاريخ
9/18/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إن خسائر قوات نظام كييف الفادحة على محور كريمينايا، تجاوزت كل الحدود التي يمكن تخيلها.
وأوضح قديروف ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين أن نظام كييف خسر بشكل لا رجعة فيه قدرا كبيرا من القوة البشرية والمعدات في اتجاه كريمينايا.
وأضاف أن "حجم القوة البشرية والمعدات التي فقدتها القوات الأوكرانية، على محور كريمينايا، قد تجاوزت منذ فترة طويلة كل الحدود التي يمكن تخيلها".
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