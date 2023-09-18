Tuesday, 19 September 2023 07:20 GMT

قديروف: خسائر القوات الأوكرانية على محور كريمينايا تجاوزت كل الحدود

9/18/2023 11:27:12 PM
(MENAFN- Youm7) قال رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، إن خسائر قوات نظام كييف الفادحة على محور كريمينايا، تجاوزت كل الحدود التي يمكن تخيلها.

وأوضح قديروف ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الإثنين أن نظام كييف خسر بشكل لا رجعة فيه قدرا كبيرا من القوة البشرية والمعدات في اتجاه كريمينايا.


وأضاف أن "حجم القوة البشرية والمعدات التي فقدتها القوات الأوكرانية، على محور كريمينايا، قد تجاوزت منذ فترة طويلة كل الحدود التي يمكن تخيلها".



MENAFN18092023000132011024ID1107094615

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث