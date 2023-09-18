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لقاءات قوية فى سادس جولات دورى محترفى كرة اليد

9/18/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، لقاءات قوية على صعيد الجولة السادسة لدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من أصحاب الجياد مع الأهلى، والأوليمبى مع الشمس، والترسانة مع سموحة، والجزيرة مع العبور، والبنك الأهلى مع المعادى، وسبورتنج مع الزهور، وهليوبوليس مع الزمالك، وطلائع الجيش مع الطيران.



فيما تقام الجولة السابعة الجمعة المقبلة بمواجهات بين كل من، الأهلى مع الأوليمبى، وأصحاب الجياد مع الترسانة، والشمس مع الجزيرة، وسموحة مع البنك الأهلى، والعبور مع سبورتنج، والمعادى مع هليوبوليس، والزهور مع طلائع الجيش، والزمالك مع الطيران.



وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.







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