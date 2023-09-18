لقاءات قوية فى سادس جولات دورى محترفى كرة اليد
التاريخ
9/18/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) تقام على مدار اليوم، الثلاثاء، لقاءات قوية على صعيد الجولة السادسة لدورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023/2024. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من أصحاب الجياد مع الأهلى، والأوليمبى مع الشمس، والترسانة مع سموحة، والجزيرة مع العبور، والبنك الأهلى مع المعادى، وسبورتنج مع الزهور، وهليوبوليس مع الزمالك، وطلائع الجيش مع الطيران.
فيما تقام الجولة السابعة الجمعة المقبلة بمواجهات بين كل من، الأهلى مع الأوليمبى، وأصحاب الجياد مع الترسانة، والشمس مع الجزيرة، وسموحة مع البنك الأهلى، والعبور مع سبورتنج، والمعادى مع هليوبوليس، والزهور مع طلائع الجيش، والزمالك مع الطيران.
وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.
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