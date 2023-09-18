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موعد مباراة الأهلى والمصري اليوم الثلاثاء 19 / 9 / 2023 والقناة الناقلة

9/18/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) يبدأ فريق الأهل بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، خوض منافسات الموسم الجديد للدوري المصري 2023 / 2024، بمواجهة المصري البورسعيدى ضمن رحلة الدفاع عن الدرع الذي توج به الفريق الأحمر في الموسم الماضي، حيث يرغب فى المنافسة على تحقيق الدرع رقم 44 في تاريخه بعدما خسر المارد الأحمر لقب كأس السوبر الأفريقى لصالح اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

موعد مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى فى الدوري

يفتتح فريق
الأهلى
بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

الأهلى بطل النسخة الأخيرة من الدوري

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والمصري البورسعيدى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلى فى الدور الأول للدوري كالتالى..


الجولة الأولى:
الأهلي والمصري 19 سبتمبر 7 مساء
الجولة الثانية:
سيراميكا والأهلي 27 سبتمبر 7 مساء
الجولة الثالثة:
الأهلي والإسماعيلي 8 أكتوبر 7 مساء
الجولة الرابعة:
الجونة والأهلي ( مؤجل)
الجولة الخامسة:
الأهلي وبلدية المحلة 29 اكتوبر 7 مساء
الجولة السادسة:
المقاولون العرب والأهلي 4 نوفمبر 7 مساء
الجولة السابعة:
الأهلي وسموحة أحد يومى 28 أو 29 نوفمبر

الجولة الثامنة:
زد والأهلي أحد يومى 5 أو 6 ديسمبر

الجولة التاسعة:
الأهلي والاتحاد السكندري ( مؤجل )
الجولة العاشرة:
الزمالك والأهلي ( مؤجل)
الجولة الحادية عشرة:
فاركو والأهلي 2 يناير 4 عصراً

الزمالك والاهلى 7 مساء الخميس 15 فبراير مؤجلة من الجولة العاشرة .
الجولة الثانية عشرة:
الأهلي والداخلية ( مؤجل)
الجولة الثالثة عشرة:
طلائع الجيش والأهلي 19 فبراير 4 عصراً


الجولة الرابعة عشرة:
الأهلي وبيراميدز أحد يومى 27 أو 28 فبراير

الجولة الخامسة عشرة:
البنك الأهلي والأهلي 9 مارس 7 مساء
الجولة السادسة عشرة:
الأهلي وإنبي 17 مارس 9 مساء
الجولة السابعة عشرة:
فيوتشر والأهلي أحد يومى 3 أو 4 أبريل فى التاسعة مساء

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