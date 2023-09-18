موعد مباراة الأهلى والمصري اليوم الثلاثاء 19 / 9 / 2023 والقناة الناقلة

يفتتح فريق

الأهلى

بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري البورسعيدى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



