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27 أكتوبر الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة

9/18/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد اتحاد المصارعة الجمعية العمومية العادية للاتحاد 27 أكتوبر المقبل، على أن تشهد بند الانتخاب، وتم فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية خلال الأيام الماضية على مقعد واحد فقط فى العضوية، بدلا من محمد عادل الذى كان يجمع بين عمله فى نادى البنك الأهلى واتحاد المصارعة، فتم الإعلان عن فتح باب الترشح على مقعد العضوية الشاغر.

وأرسلت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، التصنيف الخاص بالهيئات الرياضية الخاصة باتحاد
المصارعة
، وذلك قبل الجمعية العمومية المقرر لها يوم 27 أكتوبرالمقبل.

وتلقى اتحاد المصارعة خطابا من الأولمبية بالهيئات الرياضية التي لها حق الحضور و التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد للعام الجارى ،بالإضافة إلى الهيئات التي حققت نسبة الـ 50 % للجمعية العمومية عن السنة الأولى ويتبقى لها سنة أخرى ، حيث يحق لها العام المقبل التصويت و الحضور.

ووفقا لخطاب الاولمبية فإن الهيثات الرياضية لاتحاد المصارعة عددها 17 هيئة ، و هناك 5 هيئات سجلت نشاطها في اتحاد المصارعة ، عن السنة الأولى ، ولكن لا يحق لها التصويت الا بعد عامان من النشاط .

هانى عبد الفتاح يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد سابقا، وإسلام سليمان رئيس مجلس إدارة نادى 23 يوليو.



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