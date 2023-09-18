27 أكتوبر الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة

وأرسلت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، التصنيف الخاص بالهيئات الرياضية الخاصة باتحاد

المصارعة

، وذلك قبل الجمعية العمومية المقرر لها يوم 27 أكتوبرالمقبل.

وتلقى اتحاد المصارعة خطابا من الأولمبية بالهيئات الرياضية التي لها حق الحضور و التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد للعام الجارى ،بالإضافة إلى الهيئات التي حققت نسبة الـ 50 % للجمعية العمومية عن السنة الأولى ويتبقى لها سنة أخرى ، حيث يحق لها العام المقبل التصويت و الحضور.

هانى عبد الفتاح يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد سابقا، وإسلام سليمان رئيس مجلس إدارة نادى 23 يوليو.



