27 أكتوبر الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة

27 أكتوبر الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة
التاريخ
9/18/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد اتحاد المصارعة الجمعية العمومية العادية للاتحاد 27 أكتوبر المقبل، على أن تشهد بند الانتخاب، وتم فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية خلال الأيام الماضية على مقعد واحد فقط فى العضوية، بدلا من محمد عادل الذى كان يجمع بين عمله فى نادى البنك الأهلى واتحاد المصارعة، فتم الإعلان عن فتح باب الترشح على مقعد العضوية الشاغر.
وأرسلت اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، التصنيف الخاص بالهيئات الرياضية الخاصة باتحاد
المصارعة
، وذلك قبل الجمعية العمومية المقرر لها يوم 27 أكتوبرالمقبل.
وتلقى اتحاد المصارعة خطابا من الأولمبية بالهيئات الرياضية التي لها حق الحضور و التصويت في الجمعية العمومية للاتحاد للعام الجارى ،بالإضافة إلى الهيئات التي حققت نسبة الـ 50 % للجمعية العمومية عن السنة الأولى ويتبقى لها سنة أخرى ، حيث يحق لها العام المقبل التصويت و الحضور. ووفقا لخطاب الاولمبية فإن الهيثات الرياضية لاتحاد المصارعة عددها 17 هيئة ، و هناك 5 هيئات سجلت نشاطها في اتحاد المصارعة ، عن السنة الأولى ، ولكن لا يحق لها التصويت الا بعد عامان من النشاط .
هانى عبد الفتاح يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد سابقا، وإسلام سليمان رئيس مجلس إدارة نادى 23 يوليو.
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