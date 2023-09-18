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منتخب ناشئات اليد يواجه أنجولا فى بطولة أفريقيا بتونس

9/18/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه منتخب ناشئات كرة اليد نظيره الأنجولي فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، فى ثالث مواجهات البطولة الأفريقية المقامة بتونس خلال الفترة من 16 وحتى 24 سبتمبر الجارى.



وتضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات ورامي عبد اللطيف مدير فنى وأحمد سمير مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و حازم حامد محلل اداء و دكتورة منة الله بدرى اخصائي علاج طبيعي و ايمان مرجان مدير اداري.



وتضم قائمة اللاعبات: شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة أحمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر
- هنا الحسين - جنا إيهاب.



ويلعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات مصر وأنجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية.



وتضم المجموعة الأولى
منتخبات تونس والجزائر وغينيا ونيجيريا.







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