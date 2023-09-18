منتخب ناشئات اليد يواجه أنجولا فى بطولة أفريقيا بتونس

منتخب ناشئات اليد يواجه أنجولا فى بطولة أفريقيا بتونس
التاريخ
9/18/2023 11:27:10 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه منتخب ناشئات كرة اليد نظيره الأنجولي فى السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، فى ثالث مواجهات البطولة الأفريقية المقامة بتونس خلال الفترة من 16 وحتى 24 سبتمبر الجارى.
وتضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات ورامي عبد اللطيف مدير فنى وأحمد سمير مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و حازم حامد محلل اداء و دكتورة منة الله بدرى اخصائي علاج طبيعي و ايمان مرجان مدير اداري.
وتضم قائمة اللاعبات: شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة أحمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر
- هنا الحسين - جنا إيهاب.
ويلعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية والتى تضم منتخبات مصر وأنجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية.
وتضم المجموعة الأولى
منتخبات تونس والجزائر وغينيا ونيجيريا.
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