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سموحة يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا للجونة فى الدورى

9/18/2023 11:27:09 PM
(MENAFN- Youm7) قرر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموح ، الدخول فى معسكر مغلق اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الجونة فى إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل" 2023 / 2024.



وطلب أحمد سامى من اللاعبين ضرورة بذل الجهد من أجل الظفر بأول ثلاث نقاط في الموسم من أجل بداية المسابقة بفوز يضع الفريق في الطريق الصحيح وعدم تكرار البدايات السيئة في المواسم الماضية.



ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 9 مباريات ودية بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على بروكسى بهدف نظيف، والخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، والخسارة من الداخلية بهدف نظيف، وأخيرا مع زد.



وقام سموحة بضم مصطفى البدري ومحمود وحيد من الأهلي وحمدي علاء من الزمالك وأحمد خالد لاعب أسوان وفادي فريد ومحمد مصطفى ميدو وإسلام جابر من البنك الأهلي والمغربي عبد اللطيف بن قسو من نادي شباب خنيفرة
والمغربي لحسن دهدوه من نادي شباب السوالم وحسام هريدي لاعب النصر للتعدين والنيجيري إيمانويل إيهيزو من نادي أبوجا سيتي وعمرو قلاوة من سيراميكا، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلي.















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