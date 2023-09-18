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اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية: التأكيد على ضرورة استثمار الفوائض المالية داخل الدول العربية

9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 18 - 9 (كونا) -- أكد محافظو البنوك المركزية العربية والمسؤولون في القطاع المالي اليوم الاثنين ضرورة تشجيع استثمار الفوائض المالية العربية داخل الدول العربية مع تعزيز دور المنظمات الاقتصادية والتنموية والمالية العربية في تنسيق السياسات الاقتصادية المشتركة.
وأبرز المسؤولون الماليون في مداخلاتهم خلال اليوم الثاني من فعاليات الدورة ال47 العادية لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية ضرورة إسراع الدول العربية في تجسيد إصلاحات اقتصادية تضمن تنويع اقتصاداتها بهدف التمكن من مواجهة الظرف الاقتصادي الراهن الذي فاقم من معدلات التضخم وزاد من الحاجة للاقتراض مع تنسيق الجهود للحد من تداعيات التضخم المستورد.
وفي هذا الإطار قال محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل إن "التعاون والتنسيق في المواقف بين الدول العربية إزاء الوضع الاقتصادي الدولي يعد أمرا حتميا" مشجعا على إطلاق "إصلاحات هيكلية مهمة في مجال تنويع الاقتصاد".
وأضاف اسماعيل "على كل بلد تحديد المخاطر والتحديات ثم استكشاف القدرات والطاقات التي يمكن استغلالها وتحريك الاستثمارات" داعيا إلى "استقطاب الفوائد المالية العربية واستثمارها في الدول العربية بدل الخارج".
وأوضح أن هذا "يحتاج إلى الحوار وإلى إجراءات تنظيمية وتشريعية وهيكلية لحماية هذه الاستثمارات" مشيرا إلى أن ما "يؤسف له أن الاستثمارات العربية خارج الدول العربية هي أكبر بكثير من الاستثمارات داخل هذه الدول".
من جانبه أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن "الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بأوروبا والولايات المتحدة والموجهة لكبح التضخم لها انعكاسات سلبية كبيرة على الدول المقترضة" لافتا الى أهمية "تناسق السياسات النقدية والمالية بين الدول العربية مع العودة الى الإنتاج والاستثمار لإعادة بعث حركية النمو وإيجاد حل للتضخم المستورد".
ورأى العباسي أنه يجب أن "يكون هناك تضامن أكبر بين الدول في هذا السياق الاقتصادي" داعيا في ذات المنحى إلى "تطوير صندوق النقد العربي ليكون أداة لحل المشكلات المالية والنقدية".
بدوره أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب أن "رقمنة القطاع المالي في الدول العربية كانت ضمن أهم النقاط المثارة خلال اجتماع البنوك المركزية العربية والذي يشرف عليه صندوق النقد العربي وكذلك تحديات بعث النمو ومواجهة المديونية العالية لبعض الدول والتناسق بين السياسات المالية والنقدية".
أما نائب محافظ البنك المركزي العماني قيس بن عيسى اليحيائي فأشار إلى "أهمية النقاط المدرجة على جدول اعمال الاجتماع بالنظر الى الظرف الاقتصادي الدولي الحالي فالوقت حان للاقتصادات العربية لإجراء إصلاحات مالية في إطار الموازنة بين ضمان النمو الاقتصادي والمواءمة مع السياسة النقدية".
يذكر أن صندوق النقد العربي الذي تأسس سنة 1976 كمؤسسة مالية إقليمية عربية يهدف أساسا إلى ترقية التعاون النقدي العربي وتطوير الأسواق المالية العربية والعمل على تهيئة الظروف لإنشاء عملة عربية موحدة وتسوية المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء.
وافتتحت أمس الأحد فعاليات الدورة ال47 لمجلس محافظي البنوك المركزية العربية حيث يبحث محافظو البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية فاعلية السياسة النقدية في مواجهة التضخم بالإضافة إلى العوامل الرئيسية المسببة له.
كما يركزون خلال الأعمال على تنسيق مواقف الدول العربية تجاه التطورات والمستجدات الاقتصادية والمالية العالمية والتوازن بين تعزيز رقمنة الخدمات المالية والحفاظ على الاستقرار المالي واستقلالية وتعزيز الشفافية والحوكمة في نشاط البنوك المركزية. (النهاية)

م ر / ر ج



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