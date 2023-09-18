دوري أبطال (آسيا): الهلال السعودي يتعادل مع نافباهور الأوزبكي

دوري أبطال (آسيا): الهلال السعودي يتعادل مع نافباهور الأوزبكي
التاريخ
9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 18 - 9 (كونا) -- تعادل نادي الهلال السعودي اليوم الاثنين مع نادي نافباهور الأوزبكي ضمن منافسات المجموعة (د) من دوري أبطال آسيا لكرة القدم وذلك بنتيجة (1 - 1).
جاء ذلك خلال لقاء جمع الفريقين على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
ومنذ بداية المباراة استحوذ الهلال على الكرة فيما لعب نافباهور متراجعا واستطاع مدافعوه المحافظة على مرماهم.
وفي الشوط الثاني احرز الفريق الأوزبكي هدفه في الدقيقة 52 عن طريق توما تاباتادزي فيما حاول الهلال الوصول لمرمى خصمه كثيرا حتى نجح في تعديل النتيجة بالوقت بدل الضائع عن طريق علي البليهي.
وبهذه النتيجة تصدر المجموعة ناساجي مازانداران الايراني بثلاث نقاط يليه الهلال السعودي ونافباهور الأوزبكي بنقطة يتيمة لكل منهما في حين حل مومباي سيتي الهندي أخيرا دون نقاط. (النهاية)
ع س ط / ر ج
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