وزراء الخارجية العرب يؤكدون ضرورة تنسيق المواقف تجاه القضايا المطروحة أمام الأمم المتحدة

وزراء الخارجية العرب يؤكدون ضرورة تنسيق المواقف تجاه القضايا المطروحة أمام الأمم المتحدة
التاريخ
9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 9 (كونا) -- أكد وزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين ضرورة تنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة لاسيما القضية الفلسطينية وذلك لضمان تقديم الدعم للحقوق الفلسطينية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع الوزاري التشاوري العربي الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وترأسه وزير الخارجية المصري سامح شكري نيابة عن نظيره المغربي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي.
وأشار البيان الى أهمية الاتفاق على نمط التصويت على مختلف القرارات وعلى رأسها قرارات فلسطين واستمرار الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأضاف أن الاجتماع الوزاري شهد إحاطة قدمها وزير خارجية فلسطين حول مستجدات القضية الفلسطينية ومتابعة الموقف بشأن القضايا الخاصة بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المختلفة.
وأوضح أن الوزير شكري قدم إحاطة بشأن الاجتماع الوزاري الذي عقد بدعوة من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع كل من مصر والأردن لدعم جهود إحياء عملية السلام على أساس مبادرة السلام العربية والأفكار الأوروبية المطروحة في هذا الشأن.
وقدم شكري خلال الاجتماع خالص العزاء لكل من المغرب وليبيا بشأن زلزال المغرب واعصار (دانيال) الذي ضرب مدن شرق ليبيا مؤكدا وقوف مصر إلى جانب الاشقاء في هذه المحنة.
ويعقد الاجتماع الوزاري التشاوري العربي بصفة دورية خلال اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة المنظمة الأممية. (النهاية)
أ س م / ر ج
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