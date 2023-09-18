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وزراء الخارجية العرب يؤكدون ضرورة تنسيق المواقف تجاه القضايا المطروحة أمام الأمم المتحدة

9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 9 (كونا) -- أكد وزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين ضرورة تنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة الأمم المتحدة المختلفة لاسيما القضية الفلسطينية وذلك لضمان تقديم الدعم للحقوق الفلسطينية.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء خلال الاجتماع الوزاري التشاوري العربي الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وترأسه وزير الخارجية المصري سامح شكري نيابة عن نظيره المغربي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي.
وأشار البيان الى أهمية الاتفاق على نمط التصويت على مختلف القرارات وعلى رأسها قرارات فلسطين واستمرار الدفاع عن قرارات الشرعية الدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وأضاف أن الاجتماع الوزاري شهد إحاطة قدمها وزير خارجية فلسطين حول مستجدات القضية الفلسطينية ومتابعة الموقف بشأن القضايا الخاصة بها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المختلفة.
وأوضح أن الوزير شكري قدم إحاطة بشأن الاجتماع الوزاري الذي عقد بدعوة من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمملكة العربية السعودية بالمشاركة مع كل من مصر والأردن لدعم جهود إحياء عملية السلام على أساس مبادرة السلام العربية والأفكار الأوروبية المطروحة في هذا الشأن.
وقدم شكري خلال الاجتماع خالص العزاء لكل من المغرب وليبيا بشأن زلزال المغرب واعصار (دانيال) الذي ضرب مدن شرق ليبيا مؤكدا وقوف مصر إلى جانب الاشقاء في هذه المحنة.
ويعقد الاجتماع الوزاري التشاوري العربي بصفة دورية خلال اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المطروحة أمام أجهزة المنظمة الأممية. (النهاية)

أ س م / ر ج



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