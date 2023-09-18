الولايات المتحدة تقدم 11 مليون دولار من المساعدات الإضافية استجابة لفيضانات ليبيا

الولايات المتحدة تقدم 11 مليون دولار من المساعدات الإضافية استجابة لفيضانات ليبيا
التاريخ
9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 9 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين أن بلاده ستقدم 11 مليون دولار إضافية الى ليبيا للمساعدة في الاستجابة للأضرار الكارثية التي خلفتها الفيضانات المميتة هناك منذ الأسبوع الماضي.
وقال بايدن في بيان إن هذه المساعدة ستقدمها واشنطن "للمنظمات المحلية والدولية استجابة لاحتياجاتها الإنسانية العاجلة" مشيرا إلى أن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لها "ستساعدان في تنسيق إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".
وأوضح أن هذا العمل يأتي في إطار الانضمام إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم والتي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية.
وأضاف "بينما تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي خلال هذه الأوقات الصعبة فإننا نظل ملتزمين بدعم المسار السياسي نحو حكومة موحدة ومنتخبة بحرية ونزاهة في ليبيا يمكنها الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات شعبها".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قررت الأسبوع الماضي إرسال تمويل عاجل إلى منظمات الإغاثة في ليبيا حيث تسبب الإعصار (دانيال) في مقتل الآلاف أغلبهم في مدينة درنة التي جرفت الفيضانات أجزاء منها بعد انهيار اثنين من السدود الموجودة فيها. (النهاية)
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