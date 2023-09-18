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الولايات المتحدة تقدم 11 مليون دولار من المساعدات الإضافية استجابة لفيضانات ليبيا

9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 9 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين أن بلاده ستقدم 11 مليون دولار إضافية الى ليبيا للمساعدة في الاستجابة للأضرار الكارثية التي خلفتها الفيضانات المميتة هناك منذ الأسبوع الماضي.
وقال بايدن في بيان إن هذه المساعدة ستقدمها واشنطن "للمنظمات المحلية والدولية استجابة لاحتياجاتها الإنسانية العاجلة" مشيرا إلى أن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لها "ستساعدان في تنسيق إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".
وأوضح أن هذا العمل يأتي في إطار الانضمام إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم والتي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية.
وأضاف "بينما تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي خلال هذه الأوقات الصعبة فإننا نظل ملتزمين بدعم المسار السياسي نحو حكومة موحدة ومنتخبة بحرية ونزاهة في ليبيا يمكنها الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات شعبها".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قررت الأسبوع الماضي إرسال تمويل عاجل إلى منظمات الإغاثة في ليبيا حيث تسبب الإعصار (دانيال) في مقتل الآلاف أغلبهم في مدينة درنة التي جرفت الفيضانات أجزاء منها بعد انهيار اثنين من السدود الموجودة فيها. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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