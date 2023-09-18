Tuesday, 19 September 2023 07:19 GMT

الولايات المتحدة تدعو الى فتح خط الانابيب بين العراق وتركيا في أقرب وقت ممكن

9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 18 – 9 (كونا) –- دعا مسؤول حكومي امريكي اليوم الاثنين الى ضرورة استئناف تشغيل خط انابيب النفط بين العراق وتركيا دون تأخير.
وقال مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان في بيان نشره البيت الابيض ان بلاده تعمل مع جميع الاطراف المعنية لاعادة فتح الخط المذكور.
وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد اعلن في تصريحات صحفية قبل يومين أن خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا سيكون جاهزا من الناحية الفنية للتشغيل قريبا وسيكون مؤهلا لنقل النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بغية التصدير دون أن يحدد موعدا معينا.
واضاف سوليفان ان واشنطن تواصل التزامها وسعيها المكثف لتعزيز استقرار العراق وأمنه وكذلك حل المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية.
واشاد ب"الحوار البناء" الذي عقد الاسبوع الماضي بين الطرفين بهدف حل القضايا العالقة بينهما بطريقة "لا تتعارض مع الدستور العراقي".
ولفت الى ان بلاده "شجعت قرار الحكومة العراقية بتخصيص اموال اضافية لحكومة اقليم كردستان للمساعدة في ضمان حصول الموظفين على رواتبهم وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في وقت سابق اليوم الافراج عن دفعة مالية جديدة إلى إقليم كردستان لتسديد مرتبات موظفي الإقليم المتأخرة في اعقاب مباحثات أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مع الحكومة العراقية الاتحادية. (النهاية)

أ م م / ر ج



MENAFN18092023000071011013ID1107094605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث