الولايات المتحدة تدعو الى فتح خط الانابيب بين العراق وتركيا في أقرب وقت ممكن

الولايات المتحدة تدعو الى فتح خط الانابيب بين العراق وتركيا في أقرب وقت ممكن
التاريخ
9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 18 – 9 (كونا) –- دعا مسؤول حكومي امريكي اليوم الاثنين الى ضرورة استئناف تشغيل خط انابيب النفط بين العراق وتركيا دون تأخير.
وقال مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان في بيان نشره البيت الابيض ان بلاده تعمل مع جميع الاطراف المعنية لاعادة فتح الخط المذكور.
وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد اعلن في تصريحات صحفية قبل يومين أن خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا سيكون جاهزا من الناحية الفنية للتشغيل قريبا وسيكون مؤهلا لنقل النفط من شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي بغية التصدير دون أن يحدد موعدا معينا.
واضاف سوليفان ان واشنطن تواصل التزامها وسعيها المكثف لتعزيز استقرار العراق وأمنه وكذلك حل المشاكل العالقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة العراقية.
واشاد ب"الحوار البناء" الذي عقد الاسبوع الماضي بين الطرفين بهدف حل القضايا العالقة بينهما بطريقة "لا تتعارض مع الدستور العراقي".
ولفت الى ان بلاده "شجعت قرار الحكومة العراقية بتخصيص اموال اضافية لحكومة اقليم كردستان للمساعدة في ضمان حصول الموظفين على رواتبهم وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي".
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر في وقت سابق اليوم الافراج عن دفعة مالية جديدة إلى إقليم كردستان لتسديد مرتبات موظفي الإقليم المتأخرة في اعقاب مباحثات أجراها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مع الحكومة العراقية الاتحادية. (النهاية)
أ م م / ر ج
MENAFN18092023000071011013ID1107094605
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