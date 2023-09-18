زلزال المغرب.. تواصل عمليات الاغاثة لاعادة الحياة الى المناطق المتضررة
التاريخ
9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش (المغرب) - 18 - 9 (كونا) -- واصلت السلطات المغربية اليوم الاثنين جهودها لاغاثة المنكوبين والبحث عن ناجين محتملين ومفقودين بين ركام المنازل والابنية المتهدمة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز وخلف نحو 3 آلاف حالة وفاة وآلاف الجرحى ناهيك عن الدمار الهائل.
وعملت السلطات على فتح الطرق والمسالك والمرافق العمومية في مسعى لاعادة الحياة الى المناطق المتضررة واعلان استئناف دورة الحياة العادية بعد عشرة ايام من وقوع الزلزال وعودة الامن والطمأنينة الى النفوس تدريجيا بفضل حملات التضامن والتآزر الواسعة التي امتدت الى خارج المغرب خاصة دول الخليج العربي بينها دولة الكويت التي نظمت حملة خاصة تحت شعار (فزعة للمغرب).
وفي غضون ذلك واصلت القوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي) عمليات ايواء المنكوبين وتوزيع الخيام وايصال المؤونات الى المتضررين من الزلزال عبر استعمال مختلف وسائل النقل الملائمة لطبيعة التضاريس الوعرة في المناطق المتضررة بما فيها الطائرات المروحية والبغال للوصول الى سكان القرى والأماكن النائية في الجبال العالية والتضاريس الصعبة في جبال الاطلس الكبير كما اقامت مستشفيات ميدانية في المناطق المتضررة لاستقبال المصابين والجرحى.
وقامت كذلك بنصب خيام في المناطق المتضررة مجهزة بحميع المعدات التعليمية والتكوينية لاستئناف الدراسة حيث توجه اليها في وقت سابق من صباح اليوم التلاميذ في انتظار بناء واصلاح المدارس المتهدمة والمنهارة.
وذكرت المديرية الاقليمية في اقليم الحوز التابعة لوزارة التربية الوطنية المغربية في بيان انه تم نصب 150 خيمة مجهزة بكافة المعدات اللازمة للعملية التعليمية مشيرة الى ان هذه الخيام بمساحة 80 مترا حيث تتيح فضاء ملائما لاستقبال نحو 40 تلميذا في الخيمة الواحدة فيما تم نقل مجموعة من تلاميذ المناطق المتضررة الى عدد من المدارس والثانويات البديلة في المدن القريبة لتمكينهم من متابعة الدراسة في ظروف جيدة.
كما انطلقت في وقت سابق اليوم عملية إحصاء المباني والدور المتضررة من الزلزال وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي الذي اقرته الحكومة بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا وتنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة.
وكانت الحكومة المغربية اقرت الخميس الماضي عدة تدابير واجراءات في اطار تفعيل برنامج الطوارئ بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس لاعادة ايواء المتضررين من الزلزال ومن هذه الاجراءات منح مساعدة طارئة بقيمة 30 الف درهم (ما يعادل 3 آلاف دولار) للأسر المتضررة.
كما يشمل البرنامج اجراءات وتدابير للايواء المؤقت من "خلال صيغ ملائمة في المناطق المتضررة وفي مساكن مقاومة للبرد والاضطرابات الجوية او في مراكز استقبال خاصة مهيأة تتوفر على كل المرافق الضرورية" علما ان هذا البرنامج يستهدف نحو 50 الف مسكن انهارت كليا او جزئيا. (النهاية)
م ر ي / ر ج
MENAFN18092023000071011013ID1107094604
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