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زلزال المغرب.. تواصل عمليات الاغاثة لاعادة الحياة الى المناطق المتضررة

9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مراكش (المغرب) - 18 - 9 (كونا) -- واصلت السلطات المغربية اليوم الاثنين جهودها لاغاثة المنكوبين والبحث عن ناجين محتملين ومفقودين بين ركام المنازل والابنية المتهدمة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز وخلف نحو 3 آلاف حالة وفاة وآلاف الجرحى ناهيك عن الدمار الهائل.
وعملت السلطات على فتح الطرق والمسالك والمرافق العمومية في مسعى لاعادة الحياة الى المناطق المتضررة واعلان استئناف دورة الحياة العادية بعد عشرة ايام من وقوع الزلزال وعودة الامن والطمأنينة الى النفوس تدريجيا بفضل حملات التضامن والتآزر الواسعة التي امتدت الى خارج المغرب خاصة دول الخليج العربي بينها دولة الكويت التي نظمت حملة خاصة تحت شعار (فزعة للمغرب).
وفي غضون ذلك واصلت القوات المسلحة الملكية (الجيش المغربي) عمليات ايواء المنكوبين وتوزيع الخيام وايصال المؤونات الى المتضررين من الزلزال عبر استعمال مختلف وسائل النقل الملائمة لطبيعة التضاريس الوعرة في المناطق المتضررة بما فيها الطائرات المروحية والبغال للوصول الى سكان القرى والأماكن النائية في الجبال العالية والتضاريس الصعبة في جبال الاطلس الكبير كما اقامت مستشفيات ميدانية في المناطق المتضررة لاستقبال المصابين والجرحى.
وقامت كذلك بنصب خيام في المناطق المتضررة مجهزة بحميع المعدات التعليمية والتكوينية لاستئناف الدراسة حيث توجه اليها في وقت سابق من صباح اليوم التلاميذ في انتظار بناء واصلاح المدارس المتهدمة والمنهارة.
وذكرت المديرية الاقليمية في اقليم الحوز التابعة لوزارة التربية الوطنية المغربية في بيان انه تم نصب 150 خيمة مجهزة بكافة المعدات اللازمة للعملية التعليمية مشيرة الى ان هذه الخيام بمساحة 80 مترا حيث تتيح فضاء ملائما لاستقبال نحو 40 تلميذا في الخيمة الواحدة فيما تم نقل مجموعة من تلاميذ المناطق المتضررة الى عدد من المدارس والثانويات البديلة في المدن القريبة لتمكينهم من متابعة الدراسة في ظروف جيدة.
كما انطلقت في وقت سابق اليوم عملية إحصاء المباني والدور المتضررة من الزلزال وذلك في إطار البرنامج الاستعجالي الذي اقرته الحكومة بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا وتنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة.
وكانت الحكومة المغربية اقرت الخميس الماضي عدة تدابير واجراءات في اطار تفعيل برنامج الطوارئ بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس لاعادة ايواء المتضررين من الزلزال ومن هذه الاجراءات منح مساعدة طارئة بقيمة 30 الف درهم (ما يعادل 3 آلاف دولار) للأسر المتضررة.
كما يشمل البرنامج اجراءات وتدابير للايواء المؤقت من "خلال صيغ ملائمة في المناطق المتضررة وفي مساكن مقاومة للبرد والاضطرابات الجوية او في مراكز استقبال خاصة مهيأة تتوفر على كل المرافق الضرورية" علما ان هذا البرنامج يستهدف نحو 50 الف مسكن انهارت كليا او جزئيا. (النهاية)

م ر ي / ر ج



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