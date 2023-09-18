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الجامعة العربية: السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يزال بعيد المنال

9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 9 (كونا) -- قالت جامعة الدول العربية اليوم الإثنين إن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين "لا يزال بعيد المنال" مؤكدة أنه بعد عقود من إطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991 لا يوجد أفق حقيقي للوصول الى حل الدولتين.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أنها والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مصر والأردن أطلقت جهودا لتنشيط عملية السلام وذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقدته هذه الأطراف بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور نحو خمسين وزيرا للخارجية من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح البيان أن هذه الجهود من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين حال الوصول إلى اتفاق وإطلاق برامج ومساهمات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي وبما يدعم السلام ويضمن أن تجني كافة شعوب المنطقة ثمار تحقيقه والتأكد من أن "يوم السلام" هو يوم تحقيق الفرص والوعود الذي تبذل الجهود الحثيثة لتحقيقه.
وأشار إلى أنه ثبت أن الوضع القائم لا يمكن استمراره أو القبول به لاسيما في ظل الوضع الدولي الذي يعاني من الصراعات وأن تجاهل الحاجة إلى تنشيط عملية السلام لا يساعد الطرفين ولن يكون في صالح حاضر الشرق الأوسط ومستقبله.
وأوضح البيان أن هذه الجهود تستند إلى الحاجة الملحة للحفاظ على حل الدولتين وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وعلى احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتنفيذ الكامل لها وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأضاف ان الاجتماع أكد الحاجة الملحة لإعادة إحياء عملية السلام بهدف الوصول إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم السلام لعام 2013 حيث إن الخيار البديل هو المزيد من التدهور الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
ويسعى القائمون على المبادرة بحسب البيان إلى صياغة "حزمة شاملة لدعم السلام" ومن المقرر أن يتم طرح هذه الحزمة مباشرة بعد تدشين "يوم السلام" عندما يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين. (النهاية)

م ف م / أ س م / ر ج



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