الجامعة العربية: السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يزال بعيد المنال

الجامعة العربية: السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يزال بعيد المنال
التاريخ
9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 18 - 9 (كونا) -- قالت جامعة الدول العربية اليوم الإثنين إن السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين "لا يزال بعيد المنال" مؤكدة أنه بعد عقود من إطلاق عملية السلام في مدريد عام 1991 لا يوجد أفق حقيقي للوصول الى حل الدولتين.
وذكرت الجامعة العربية في بيان أنها والمملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع مصر والأردن أطلقت جهودا لتنشيط عملية السلام وذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقدته هذه الأطراف بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور نحو خمسين وزيرا للخارجية من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح البيان أن هذه الجهود من شأنها تعظيم مكاسب السلام للفلسطينيين والإسرائيليين حال الوصول إلى اتفاق وإطلاق برامج ومساهمات تفصيلية مشروطة بتحقيق اتفاق الوضع النهائي وبما يدعم السلام ويضمن أن تجني كافة شعوب المنطقة ثمار تحقيقه والتأكد من أن "يوم السلام" هو يوم تحقيق الفرص والوعود الذي تبذل الجهود الحثيثة لتحقيقه.
وأشار إلى أنه ثبت أن الوضع القائم لا يمكن استمراره أو القبول به لاسيما في ظل الوضع الدولي الذي يعاني من الصراعات وأن تجاهل الحاجة إلى تنشيط عملية السلام لا يساعد الطرفين ولن يكون في صالح حاضر الشرق الأوسط ومستقبله.
وأوضح البيان أن هذه الجهود تستند إلى الحاجة الملحة للحفاظ على حل الدولتين وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وعلى احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني واحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية والتنفيذ الكامل لها وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وأضاف ان الاجتماع أكد الحاجة الملحة لإعادة إحياء عملية السلام بهدف الوصول إلى حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ومبادرة الاتحاد الأوروبي لدعم السلام لعام 2013 حيث إن الخيار البديل هو المزيد من التدهور الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
ويسعى القائمون على المبادرة بحسب البيان إلى صياغة "حزمة شاملة لدعم السلام" ومن المقرر أن يتم طرح هذه الحزمة مباشرة بعد تدشين "يوم السلام" عندما يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين. (النهاية)
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