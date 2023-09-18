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الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتعزيز عمل التحالف الدولي لمكافحة المخدرات الاصطناعية

9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 18 - 9 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين الالتزام مع الشركاء الدوليين بتعزيز عمل التحالف العالمي للتصدي لتهديدات المخدرات الاصطناعية ومكافحتها.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن ذلك جاء في فعالية استضافها الوزير أنتوني بلينكن على هامش الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "معالجة التهديدات على الصحة العامة والأمن من المخدرات الاصطناعية من خلال التعاون العالمي" وبحضور قادة دوليين وممثلين عن المنظمات الدولية.
وأضاف البيان "مع استمرار المخدرات الاصطناعية في تدمير المجتمعات بالداخل والخارج تؤكد هذه المناسبة التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع الشركاء الدوليين لمعالجة هذه القضية الحاسمة بما في ذلك توفير أكثر من 100 مليون دولار كمساعدة من وزارة الخارجية لبناء قدرات الشركاء في جميع أنحاء العالم".
وأوضح البيان أن المساعدة تشمل أيضا توفير مبادرات العلاج والوقاية والتعافي الحيوية بالإضافة إلى دعم البدائل لتطوير أنظمة السجن مع التركيز على العلاج من تعاطي المخدرات.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن التحالف الدولي بشأن المخدرات الاصطناعية يوفر منصة لتبادل المعرفة والأفكار والجهود التعاونية الرامية إلى تفكيك الشبكات الإجرامية المسؤولة عن إنتاج وتوزيع المخدرات الاصطناعية وتبادل أفضل الممارسات العالمية للحد من أضرار هذه الآفة.
وسيواصل التحالف الدولي المشاركة على مستوى الخبراء من خلال الاجتماعات الشهرية التي ستنطلق في أكتوبر المقبل. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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