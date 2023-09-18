الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتعزيز عمل التحالف الدولي لمكافحة المخدرات الاصطناعية

الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتعزيز عمل التحالف الدولي لمكافحة المخدرات الاصطناعية
التاريخ
9/18/2023 11:27:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 18 - 9 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين الالتزام مع الشركاء الدوليين بتعزيز عمل التحالف العالمي للتصدي لتهديدات المخدرات الاصطناعية ومكافحتها.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن ذلك جاء في فعالية استضافها الوزير أنتوني بلينكن على هامش الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان "معالجة التهديدات على الصحة العامة والأمن من المخدرات الاصطناعية من خلال التعاون العالمي" وبحضور قادة دوليين وممثلين عن المنظمات الدولية.
وأضاف البيان "مع استمرار المخدرات الاصطناعية في تدمير المجتمعات بالداخل والخارج تؤكد هذه المناسبة التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع الشركاء الدوليين لمعالجة هذه القضية الحاسمة بما في ذلك توفير أكثر من 100 مليون دولار كمساعدة من وزارة الخارجية لبناء قدرات الشركاء في جميع أنحاء العالم".
وأوضح البيان أن المساعدة تشمل أيضا توفير مبادرات العلاج والوقاية والتعافي الحيوية بالإضافة إلى دعم البدائل لتطوير أنظمة السجن مع التركيز على العلاج من تعاطي المخدرات.
ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أن التحالف الدولي بشأن المخدرات الاصطناعية يوفر منصة لتبادل المعرفة والأفكار والجهود التعاونية الرامية إلى تفكيك الشبكات الإجرامية المسؤولة عن إنتاج وتوزيع المخدرات الاصطناعية وتبادل أفضل الممارسات العالمية للحد من أضرار هذه الآفة.
وسيواصل التحالف الدولي المشاركة على مستوى الخبراء من خلال الاجتماعات الشهرية التي ستنطلق في أكتوبر المقبل. (النهاية)
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