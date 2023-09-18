موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

القاهرة - الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة تسعة من الضباط والدرجات الأخرى إثر تعرض إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ جنوب مدينة (العاشر من رمضان) في محافظة الشرقية شمال مصر.

الدوحة - الطائرة القطرية التي تقل خمسة أمريكيين كانوا محتجزين في إيران تصل الى العاصمة الدوحة ووزارة الخارجية القطرية تعلن أن ذلك كان جزءا من الاتفاق بين البلدين حول تبادل المحتجزين والذي تم بوساطة قطر.

اربيل - المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بمحافظة السليمانية تعلن مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة مثلهم في هجوم لمسيرات استهدفت مطار (عربت) الزراعي في المحافظة.

واشنطن - إضراب عمال شركات (جنرال موتورز) و(فورد) و(ستيلانتس) لتصنيع السيارات في الولايات المتحدة يدخل يومه الرابع وسط غياب للحلول وارتفاع احتمالات التصعيد وتوسع الإضراب ليشمل عمال مصنع مماثل في كندا. (النهاية) ر ج