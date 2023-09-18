موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
التاريخ
9/18/2023 11:27:04 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن الانتهاء من اصلاح قطع في الكابل الدولي الذي يربط الكويت بشبكات الكابلات الدولية واعادة سرعات الانترنت الى وضعها الطبيعي وتقول إن بعض شركات الاتصالات تأثرت لضعف في تقديم خدمة الانترنت لمشتركيها.
القاهرة - الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة تسعة من الضباط والدرجات الأخرى إثر تعرض إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ جنوب مدينة (العاشر من رمضان) في محافظة الشرقية شمال مصر.
الدوحة - الطائرة القطرية التي تقل خمسة أمريكيين كانوا محتجزين في إيران تصل الى العاصمة الدوحة ووزارة الخارجية القطرية تعلن أن ذلك كان جزءا من الاتفاق بين البلدين حول تبادل المحتجزين والذي تم بوساطة قطر.
اربيل - المديرية العامة لمكافحة الإرهاب بمحافظة السليمانية تعلن مقتل ثلاثة من عناصرها وإصابة مثلهم في هجوم لمسيرات استهدفت مطار (عربت) الزراعي في المحافظة.
واشنطن - إضراب عمال شركات (جنرال موتورز) و(فورد) و(ستيلانتس) لتصنيع السيارات في الولايات المتحدة يدخل يومه الرابع وسط غياب للحلول وارتفاع احتمالات التصعيد وتوسع الإضراب ليشمل عمال مصنع مماثل في كندا. (النهاية) ر ج
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