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مصر: مقتل وإصابة 9 عسكريين في انقلاب ناقلة

9/18/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 18 أيلول (بترا)- أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، عن مقتل وإصابة عدد من الجنود بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.
وقال بيان صادر عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، إنه "في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ".
وأضاف أن الحادث "أدى إلى استشهاد وإصابة عدد 9 من الضباط والدرجات الأخرى".
--(بترا)
ن ا/هـ ح
18/09/2023 23:40:06

MENAFN18092023000117011021ID1107094600

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