جلسة تناقش أدوات الابتكار الاجتماعي في شابات إربد النموذجي

جلسة تناقش أدوات الابتكار الاجتماعي في شابات إربد النموذجي
التاريخ
9/18/2023 11:26:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 18 أيلول (بترا)- نظم مركز شابات إربد النموذجي، ضمن محور الشباب والريادة والتمكين الاجتماعي، اليوم الاثنين، جلسة نقاشية بعنوان: "الابتكار الاجتماعي"، وذلك بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز.
وتحدثت، خلال الجلسة، المدربة براءة الأيوبي عن مفهوم الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، وكيفية إحداث تأثير إيجابي على القضايا الاجتماعية والبيئة في داخل المجتمع، وعن دور الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية في بناء عملية تطويرية اجتماعية تخدم المجتمعات المحلية.
كما جرى الحديث عن مجالات العمل في الابتكار الاجتماعي واستخداماته وعن البرامج والأفكار والقيم والأدوار والعلاقة التكاملية فيما بينهم من خلال الإطار الاجتماعي، إضافة الى تدريبات حول برنامج الابتكار الاجتماعي.
--(بترا)
ع ع/ب ع/ هـ ح
18/09/2023 23:38:01
MENAFN18092023000117011021ID1107094599
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