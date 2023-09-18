جلسة تناقش أدوات الابتكار الاجتماعي في شابات إربد النموذجي

إربد 18 أيلول (بترا)- نظم مركز شابات إربد النموذجي، ضمن محور الشباب والريادة والتمكين الاجتماعي، اليوم الاثنين، جلسة نقاشية بعنوان: "الابتكار الاجتماعي"، وذلك بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز.

وتحدثت، خلال الجلسة، المدربة براءة الأيوبي عن مفهوم الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية، وكيفية إحداث تأثير إيجابي على القضايا الاجتماعية والبيئة في داخل المجتمع، وعن دور الابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية في بناء عملية تطويرية اجتماعية تخدم المجتمعات المحلية.

كما جرى الحديث عن مجالات العمل في الابتكار الاجتماعي واستخداماته وعن البرامج والأفكار والقيم والأدوار والعلاقة التكاملية فيما بينهم من خلال الإطار الاجتماعي، إضافة الى تدريبات حول برنامج الابتكار الاجتماعي.

--(بترا)

ع ع/ب ع/ هـ ح

18/09/2023 23:38:01