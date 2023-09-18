قادة العالم يعتمدون إعلانا سياسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

نيويورك 18 أيلول (بترا)- اعتمد قادة العالم بمقر الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إعلانا سياسيا لتسريع العمل لتحقيق الأهداف الـ 17 التي ترنو إلى دفع الازدهار الاقتصادي والرفاه لجميع الناس مع حماية البيئة.

وحسب الإعلان السياسي، يؤكد قادة الدول تفاؤلهم على الرغم من التحديات الماثلة أمام تحقيق الأهداف التنموية "لأن عالمنا وشعوبه والأمم المتحدة لديهم تاريخ من الصمود والتغلب على التحديات".

وشدد الإعلان على ضرورة "أن ترقى أفعالنا لحجم ونطاق الأزمات التي تؤثر على عالمنا. هذا الوضع يدفع العالم إلى مضاعفة الجهود وإحداث إنفراجة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030"، بالإضافة إلى التزام القادة في القمة بتكثيف جهودهم بما في ذلك القضاء على التلوث البلاستيكي وجسر الهوة الرقمية وجني فوائد الذكاء الاصطناعي.

بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في افتتاح القمة، أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد قائمة أهداف، بل "إنها تحمل آمال وأحلام وحقوق وتوقعات الناس في كل مكان".

ودعا غوتيريس إلى تنفيذ خطة إنقاذ لتجنب "تخلف أهداف التنمية المستدامة عن ركب التقدم"، حيث إن 15 بالمائة فقط من الأهداف العالمية تسير على المسار الصحيح، معربا عن تفاؤله بشأن الإعلان السياسي للقمة الذي يتضمن حزمة تحفيز للأهداف بقيمة 500 مليار دولار سنويا لتخفيف عبء الديون.

وأشار غوتيريش الى أن الإعلان يؤيد الحاجة إلى "إصلاح البنية المالية الدولية التي عفا عليها الزمن والمختلة وغير العادلة".

من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة الجديد، دينيس فرانسيس، إن قادة العالم لا يمكنهم التراجع عن عزمهم وتصميمهم في بذل قصارى جهدهم لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة، على الرغم من النكسات التي واجهتها.

وأكد في افتتاح القمة أن أهداف التنمية المستدامة ستظل "مخططا حقيقيا للإنسانية" في وجه التحديات المقبلة لتحقيق السلام والازدهار والتقدم والاستدامة لجميع الشعوب، في كل مكان.

-- (بترا)

م د/هـ ح

18/09/2023 23:30:23