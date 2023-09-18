ورشة تناقش مضامين التربية الإعلامية بالرصيفة

الرصيفة 18 أيلول (بترا)- عقد مركز الخدمة المجتمعي، التابع لبلدية الرصيفة، وبالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان: "التربية الإعلامية"، قدمها الدكتور عمر عنبر، في قاعة المركز في إسكان الأمير طلال، وبمشاركة عدد من طلبة الجامعات في الإعلام والمهتمين بالشأن الإعلامي.

وأشار مدير المركز، ليث الخلايلة، إلى أن المركز يهدف ومن خلال عقد مثل هذه الورش لإثراء الثقافة في مختلف المجالات، ومنها الإعلام، الذي أصبح أولوية للكثير من الشباب في الوقت الحالي.

وبين أن الورشة تهدف لضمان وصول الأفراد إلى المهارات والخبرات التي يحتاجونها لفهم الكيفية التي يشكل الإعلام فيها إدراكهم وتهيئتهم للمشاركة كصانعي إعلام ومشاركين في مجتمعات افتراضية ضمن أخلاقيات المجتمع وضوابط حرية الكلمة ولضمان نبذ الإشاعة والتحري من مصدر الخبر.

من جهته، استعرض الدكتور عنبر مفاهيم الإعلام الحديث وتطورها وارتباطها بالتربية الأخلاقية والمجتمعية للفرد والمجتمع، مشيرا إلى ضرورة إيجاد تشريعات واضحة وشاملة تنظم الحياة الإعلامية والعلاقة بين الأفراد بينهم وبين المجتمع من خلال استخدامهم لوسائل الإعلام المتنوعة.

وبين أن الإعلام أصبح راهنا حقلا علميا وثقافيا واسعا يحتاج لمنهج تربوي حديث يبدأ من الطالب في مدرسته وصولا للأفراد والمجتمع لتجنب الوقوع في الخطأ وارتكاب جرائم إلكترونية قد تكون عواقبها وخيمة.

--(بترا)

رن/ب ع/ هـ ح

18/09/2023 23:29:16