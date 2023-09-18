ورشة تناقش مضامين التربية الإعلامية بالرصيفة

ورشة تناقش مضامين التربية الإعلامية بالرصيفة
التاريخ
9/18/2023 11:26:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرصيفة 18 أيلول (بترا)- عقد مركز الخدمة المجتمعي، التابع لبلدية الرصيفة، وبالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان: "التربية الإعلامية"، قدمها الدكتور عمر عنبر، في قاعة المركز في إسكان الأمير طلال، وبمشاركة عدد من طلبة الجامعات في الإعلام والمهتمين بالشأن الإعلامي.
وأشار مدير المركز، ليث الخلايلة، إلى أن المركز يهدف ومن خلال عقد مثل هذه الورش لإثراء الثقافة في مختلف المجالات، ومنها الإعلام، الذي أصبح أولوية للكثير من الشباب في الوقت الحالي.
وبين أن الورشة تهدف لضمان وصول الأفراد إلى المهارات والخبرات التي يحتاجونها لفهم الكيفية التي يشكل الإعلام فيها إدراكهم وتهيئتهم للمشاركة كصانعي إعلام ومشاركين في مجتمعات افتراضية ضمن أخلاقيات المجتمع وضوابط حرية الكلمة ولضمان نبذ الإشاعة والتحري من مصدر الخبر.
من جهته، استعرض الدكتور عنبر مفاهيم الإعلام الحديث وتطورها وارتباطها بالتربية الأخلاقية والمجتمعية للفرد والمجتمع، مشيرا إلى ضرورة إيجاد تشريعات واضحة وشاملة تنظم الحياة الإعلامية والعلاقة بين الأفراد بينهم وبين المجتمع من خلال استخدامهم لوسائل الإعلام المتنوعة.
وبين أن الإعلام أصبح راهنا حقلا علميا وثقافيا واسعا يحتاج لمنهج تربوي حديث يبدأ من الطالب في مدرسته وصولا للأفراد والمجتمع لتجنب الوقوع في الخطأ وارتكاب جرائم إلكترونية قد تكون عواقبها وخيمة.
--(بترا)
رن/ب ع/ هـ ح
18/09/2023 23:29:16
MENAFN18092023000117011021ID1107094597
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.