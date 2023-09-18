اجتماع أميركي خليجي يؤكد على حل الدولتين

نيويورك 18 أيلول (بترا)- عقد وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في نيويورك، اليوم الاثنين، شمل قضايا ذات اهتمام مشترك بما في ذلك اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي قبل الاجتماع إن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ملتزمان بحل الدولتين، داعيا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تقويض آفاق هذا الحل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تعمل أيضًا مع دول المنطقة لتوسيع وتعميق علاقات التطبيع مع إسرائيل"، داعيا إلى مواصلة الضغط على الحكومة السورية لتحقيق تقدم ملموس ودائم نحو حل الصراع السوري ومعالجة الاحتياجات الملحة للشعب السوري.

--(بترا)

م د/ب ع/ هـ ح

18/09/2023 23:19:30