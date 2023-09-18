اجتماع أميركي خليجي يؤكد على حل الدولتين

اجتماع أميركي خليجي يؤكد على حل الدولتين
التاريخ
9/18/2023 11:26:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 18 أيلول (بترا)- عقد وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكن، ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في نيويورك، اليوم الاثنين، شمل قضايا ذات اهتمام مشترك بما في ذلك اليمن وسوريا والقضية الفلسطينية.
وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي قبل الاجتماع إن الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي ملتزمان بحل الدولتين، داعيا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها تقويض آفاق هذا الحل.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تعمل أيضًا مع دول المنطقة لتوسيع وتعميق علاقات التطبيع مع إسرائيل"، داعيا إلى مواصلة الضغط على الحكومة السورية لتحقيق تقدم ملموس ودائم نحو حل الصراع السوري ومعالجة الاحتياجات الملحة للشعب السوري.
--(بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
18/09/2023 23:19:30
MENAFN18092023000117011021ID1107094596
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