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استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

9/18/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 18 أيلول (بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، ولم تتمكن من تعويض ما خسرته في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تابع سعر النفط الأميركي الخام بالصعود.
واستقر مؤشر داو جونز، اليوم، عند 34624 نقطة بارتفاع بسيط بلغ 6 نقاط، كما استقر مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 13710 نقاط.
أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4453 نقطة، بارتفاع 3 نقاط فقط، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 10 نقاط ليصل إلى 1836 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" ليصل تقرييا إلى 92 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
18/09/2023 23:15:33

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