استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية
التاريخ
9/18/2023 11:26:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 18 أيلول (بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، اليوم الاثنين، ولم تتمكن من تعويض ما خسرته في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تابع سعر النفط الأميركي الخام بالصعود.
واستقر مؤشر داو جونز، اليوم، عند 34624 نقطة بارتفاع بسيط بلغ 6 نقاط، كما استقر مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 13710 نقاط.
أما مؤشر (S&P500) فاستقر عند 4453 نقطة، بارتفاع 3 نقاط فقط، فيما انخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، 10 نقاط ليصل إلى 1836 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي الخام "وست تكساس" ليصل تقرييا إلى 92 دولارا للبرميل الواحد.
--(بترا)
م د/ب ع/ هـ ح
18/09/2023 23:15:33
MENAFN18092023000117011021ID1107094595
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