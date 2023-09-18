إربد: فعاليات شبابية توقع وثيقة التزام بمنع إطلاق العيارات النارية

إربد: فعاليات شبابية توقع وثيقة التزام بمنع إطلاق العيارات النارية
التاريخ
9/18/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 18 أيلول(بترا)- شاركت فعاليات شبابية ورياضية في محافظة إربد، اليوم الاثنين، في الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية التي نظمتها مديرية شباب إربد في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الشباب بالتعاون مع مديرية الأمن العام.
وشهدت الحملة التي أقيمت في بيت شباب إربد، بحضور مدير شرطة إربد العميد عمر الكساسبة، ومدير شباب إربد يحيى المومني، مشاركة واسعة من الأندية والهيئات الشبابية والمراكز الشبابية التابعة لمديرية الشباب التي وقع ممثلوها على وثيقة منع إطلاق العيارات النارية، ورفض هذه الظاهرة السلبية.
وأشار الكساسبة إلى الجهود التشاركية المبذولة مع الأجهزة الأمنية والإدارية في سبيل التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، لافتا إلى خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على السلم والأمن المجتمعي.
وثمن جهود الفعاليات الشبابية التي تدعم وتساند الأجهزة الأمنية وتعاونهم في محاربة هذه الظاهرة، خاصة في المناسبات الاجتماعية.
من جانبه، أكد المومني أن التوقيع على الوثيقة يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بمحاربة هذه الظاهرة السلبية، وتعزيزا للجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بتطبيق القانون بحزم على كل من يطلق الأعيرة النارية لما لها من آثار سلبية على سلامة وأمن الوطن والمواطن.
--(بترا)
م ق/ب ع/ هـ ح
18/09/2023 23:04:21
MENAFN18092023000117011021ID1107094594
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.