إربد: فعاليات شبابية توقع وثيقة التزام بمنع إطلاق العيارات النارية

إربد 18 أيلول(بترا)- شاركت فعاليات شبابية ورياضية في محافظة إربد، اليوم الاثنين، في الحملة الوطنية للتصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية التي نظمتها مديرية شباب إربد في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة الشباب بالتعاون مع مديرية الأمن العام.

وشهدت الحملة التي أقيمت في بيت شباب إربد، بحضور مدير شرطة إربد العميد عمر الكساسبة، ومدير شباب إربد يحيى المومني، مشاركة واسعة من الأندية والهيئات الشبابية والمراكز الشبابية التابعة لمديرية الشباب التي وقع ممثلوها على وثيقة منع إطلاق العيارات النارية، ورفض هذه الظاهرة السلبية.

وأشار الكساسبة إلى الجهود التشاركية المبذولة مع الأجهزة الأمنية والإدارية في سبيل التصدي لظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية، لافتا إلى خطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية على السلم والأمن المجتمعي.

وثمن جهود الفعاليات الشبابية التي تدعم وتساند الأجهزة الأمنية وتعاونهم في محاربة هذه الظاهرة، خاصة في المناسبات الاجتماعية.

من جانبه، أكد المومني أن التوقيع على الوثيقة يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بمحاربة هذه الظاهرة السلبية، وتعزيزا للجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بتطبيق القانون بحزم على كل من يطلق الأعيرة النارية لما لها من آثار سلبية على سلامة وأمن الوطن والمواطن.

--(بترا)

م ق/ب ع/ هـ ح

18/09/2023 23:04:21