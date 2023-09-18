ندوة حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في الرصيفة

الرصيفة 18 أيلول (بترا)- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، ندوة علمية تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" في قاعة الملك عبدالله الثاني التابعة لبلدية الرصيفة، ضمن أنشطة المنتدى المتنوعة، بهدف إثراء الحركة الثقافية والعلمية في لواء الرصيفة.

وتناول رئيس المنتدى محمود الصالح أهمية متابعة التطور السريع في العلم وضرورة الإحاطة الشاملة بهذا الحقل من قبل الشباب وطلبة العلم لما فيها من فائدة ثقافية وتوسيع للمدارك والآفاق الفكرية للإنسان وإتاحة المجال لكسب حجم كبير من المعرفة والإبداع والابتكار.

بدوره، استعرض المختص في الذكاء الاصطناعي، الدكتور فيصل بني حمد، تاريخ الذكاء الاصطناعي عالميا والتطور الذي حدث خلال العقود القليلة الماضية مع تطور وسائل الاتصال وانتشار الإنترنت ودخول الاستثمار في هذا المجال وما شكله الذكاء الاصطناعي من ثورة جديدة في العلم والابتكار والخروج عن المألوف.

وتحدث حول الأمن السيبراني ومفهومه قديما وحديثا والمدى الذي وصل له من تطور وكيفية استخدامه على الوجه الأمثل لحماية المنشآت الصناعية والمؤسسات الأمنية والمالية.

--(بترا)

رن/أز/ هـ ح

18/09/2023 22:48:20