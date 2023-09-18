ندوة حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في الرصيفة

ندوة حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في الرصيفة
التاريخ
9/18/2023 11:26:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الرصيفة 18 أيلول (بترا)- نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون، اليوم الاثنين، ندوة علمية تحت عنوان: "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" في قاعة الملك عبدالله الثاني التابعة لبلدية الرصيفة، ضمن أنشطة المنتدى المتنوعة، بهدف إثراء الحركة الثقافية والعلمية في لواء الرصيفة.
وتناول رئيس المنتدى محمود الصالح أهمية متابعة التطور السريع في العلم وضرورة الإحاطة الشاملة بهذا الحقل من قبل الشباب وطلبة العلم لما فيها من فائدة ثقافية وتوسيع للمدارك والآفاق الفكرية للإنسان وإتاحة المجال لكسب حجم كبير من المعرفة والإبداع والابتكار.
بدوره، استعرض المختص في الذكاء الاصطناعي، الدكتور فيصل بني حمد، تاريخ الذكاء الاصطناعي عالميا والتطور الذي حدث خلال العقود القليلة الماضية مع تطور وسائل الاتصال وانتشار الإنترنت ودخول الاستثمار في هذا المجال وما شكله الذكاء الاصطناعي من ثورة جديدة في العلم والابتكار والخروج عن المألوف.
وتحدث حول الأمن السيبراني ومفهومه قديما وحديثا والمدى الذي وصل له من تطور وكيفية استخدامه على الوجه الأمثل لحماية المنشآت الصناعية والمؤسسات الأمنية والمالية.
--(بترا)
رن/أز/ هـ ح
18/09/2023 22:48:20
MENAFN18092023000117011021ID1107094593
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