افتتاح الفعاليات الختامية لمشروع تعزيز التعليم والتعلم بجامعة الأميرة سمية

افتتاح الفعاليات الختامية لمشروع تعزيز التعليم والتعلم بجامعة الأميرة سمية
التاريخ
9/18/2023 11:26:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول -(بترا)-افتتحت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، فعاليات المؤتمر الختامي للمشروع الأوروبي Elegant، التابع لبرنامج ايراسموس بلس.
وجرى حفل الافتتاح بحضور أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ومدير مكتب إيراسموس بلس الوطني الدكتور أحمد أبو الهيجاء، إضافة إلى فريق مشروع ELEGANT من الدول الأوروبية والأردن ولبنان وعمداء الكليات والمدراء في الجامعات المشاركة.
ويهدف المشروع الذي يُعقد على مدار 3 أيام إلى تعزيز التعليم والتدريس والتوظيف لطلبة الجامعة من خلال توطيد التعاون بين الشركات والقطاع الخاص والجامعات.
وأكدت أبو الهيجاء أن الجامعة تسَلط الضوء على التشبيك الدولي ومد جسور التشاركية محليًا وعالميًا، كجزء من الجهود المتواصلة في تطوير جودة التعليم وتعزيزها، وإتاحة الفرص لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية لاكتساب الخبرات وتبادل المعرفة وإمكانية توظيف الخريجين من خلال التعاون بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص وسد الفجوة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الصناعة، وهو ما تحرص الجامعة على تطويره ومتابعته ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة 2030 مع الزملاء والشركاء الأوروبيين والإقليميين.
من جانبه، استعرض نائب رئيس جامعة دبروفنك الكرواتية، الدكتور نيبوشا ستيوجك، مشروع elegant الذي بدأ منذ 4 سنوات بتعاون مثمر بين جامعة دبروفنيك والجامعات الأردنية واللبنانية، حول تعزيز التعليم والتعلم وإمكانية توظيف الخريجين، لافتا الى أنه جرى من خلال هذا المشروع تبادل التجارب والمعرفة بين الجامعات المشاركة، وتطوير التوصيات والاقتراحات لتحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التوظيف للخريجين.
كما قدم مدير مكتب إيراسموس بلس الوطني عرضاً للدور الحيوي الذي يقوم به المكتب على المستوى الوطني، وأبرز المشاريع والمنح والفرص والبرامج المتوفرة لطلبة الجامعات والأساتذة، للارتقاء بمستوى التعليم العالي ضمن الأهداف والشروط والتعليمات الخاصة.
يذكر أن شركاء المشروع هم جامعات ستافوردشاير من المملكة المتحدة، وبوليتكنيكا ديلي ماركي من مدينة أنكونا بإيطاليا، والحديثة للأعمال والعلوم، وبيروت العربية، والعلوم والتكنولوجيا، والبلقاء التطبيقية، والأميرة سمية للتكنولوجيا من الأردن، وشركة بسيكو العالمية من البرتغال، ونقابة علوم الحاسوب من لبنان، وجمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية.
--(بترا)
أ ر/ب ع/ هـ ح
18/09/2023 22:43:50
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