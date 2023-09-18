افتتاح الفعاليات الختامية لمشروع تعزيز التعليم والتعلم بجامعة الأميرة سمية

عمان 18 أيلول -(بترا)-افتتحت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، فعاليات المؤتمر الختامي للمشروع الأوروبي Elegant، التابع لبرنامج ايراسموس بلس.

وجرى حفل الافتتاح بحضور أمين عام وزارة التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة، ومدير مكتب إيراسموس بلس الوطني الدكتور أحمد أبو الهيجاء، إضافة إلى فريق مشروع ELEGANT من الدول الأوروبية والأردن ولبنان وعمداء الكليات والمدراء في الجامعات المشاركة.

ويهدف المشروع الذي يُعقد على مدار 3 أيام إلى تعزيز التعليم والتدريس والتوظيف لطلبة الجامعة من خلال توطيد التعاون بين الشركات والقطاع الخاص والجامعات.

وأكدت أبو الهيجاء أن الجامعة تسَلط الضوء على التشبيك الدولي ومد جسور التشاركية محليًا وعالميًا، كجزء من الجهود المتواصلة في تطوير جودة التعليم وتعزيزها، وإتاحة الفرص لأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية لاكتساب الخبرات وتبادل المعرفة وإمكانية توظيف الخريجين من خلال التعاون بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص وسد الفجوة بين القطاع الأكاديمي وقطاع الصناعة، وهو ما تحرص الجامعة على تطويره ومتابعته ضمن الخطة الاستراتيجية للجامعة 2030 مع الزملاء والشركاء الأوروبيين والإقليميين.

من جانبه، استعرض نائب رئيس جامعة دبروفنك الكرواتية، الدكتور نيبوشا ستيوجك، مشروع elegant الذي بدأ منذ 4 سنوات بتعاون مثمر بين جامعة دبروفنيك والجامعات الأردنية واللبنانية، حول تعزيز التعليم والتعلم وإمكانية توظيف الخريجين، لافتا الى أنه جرى من خلال هذا المشروع تبادل التجارب والمعرفة بين الجامعات المشاركة، وتطوير التوصيات والاقتراحات لتحسين جودة التعليم وتعزيز فرص التوظيف للخريجين.

كما قدم مدير مكتب إيراسموس بلس الوطني عرضاً للدور الحيوي الذي يقوم به المكتب على المستوى الوطني، وأبرز المشاريع والمنح والفرص والبرامج المتوفرة لطلبة الجامعات والأساتذة، للارتقاء بمستوى التعليم العالي ضمن الأهداف والشروط والتعليمات الخاصة.

يذكر أن شركاء المشروع هم جامعات ستافوردشاير من المملكة المتحدة، وبوليتكنيكا ديلي ماركي من مدينة أنكونا بإيطاليا، والحديثة للأعمال والعلوم، وبيروت العربية، والعلوم والتكنولوجيا، والبلقاء التطبيقية، والأميرة سمية للتكنولوجيا من الأردن، وشركة بسيكو العالمية من البرتغال، ونقابة علوم الحاسوب من لبنان، وجمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية.

--(بترا)

أ ر/ب ع/ هـ ح

18/09/2023 22:43:50