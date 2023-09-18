بدء أعمال المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة في عمان غدا

بدء أعمال المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة في عمان غدا
التاريخ
9/18/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- تعقد الهيئة العربية للطاقة المتجددة في عمان يوم غد الثلاثاء المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بحسب أمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني.
ويركز المنتدى، الذي يقام على مدى 3 أيام، على أهمية أن يكون الأردن مركزا حيويا للاستثمار ومركزا للشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة ومحورا مهما لنقل الطاقة بين دول قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا .
وبين الطعاني أن 15 دولة عربية وأجنبية ستشارك في المنتدى والذي سيتضمن ورشة عمل متخصصة لتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية وأهمية التكامل الاقتصادي العربي.
وأكد الطعاني أهمية الدور الأردني في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في مختلف المجالات وبخاصة في مجال التمويل والاقتصاد الأخضر.
وقال إن الأردن بقيادته الهاشمية يسعى لأن يكون بوابة للاستثمار في الدول العربية والشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة لما يتميز به من خصائص استثمارية وطبيعة المنطقة والتسهيلات والاستقرار واتزان السياسة الأردنية على مدى أكثر من قرن من الزمان.
--(بترا)
م ف/ب ع/ هـ ح
18/09/2023 22:40:15
MENAFN18092023000117011021ID1107094591
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