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بدء أعمال المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة في عمان غدا

9/18/2023 11:26:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 أيلول (بترا)- تعقد الهيئة العربية للطاقة المتجددة في عمان يوم غد الثلاثاء المنتدى العربي الثامن للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بحسب أمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني.

ويركز المنتدى، الذي يقام على مدى 3 أيام، على أهمية أن يكون الأردن مركزا حيويا للاستثمار ومركزا للشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر والاستدامة ومحورا مهما لنقل الطاقة بين دول قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا .

وبين الطعاني أن 15 دولة عربية وأجنبية ستشارك في المنتدى والذي سيتضمن ورشة عمل متخصصة لتخزين الطاقة والسيارات الكهربائية وأهمية التكامل الاقتصادي العربي.

وأكد الطعاني أهمية الدور الأردني في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي في مختلف المجالات وبخاصة في مجال التمويل والاقتصاد الأخضر.

وقال إن الأردن بقيادته الهاشمية يسعى لأن يكون بوابة للاستثمار في الدول العربية والشرق الأوسط في مجال الطاقة المتجددة لما يتميز به من خصائص استثمارية وطبيعة المنطقة والتسهيلات والاستقرار واتزان السياسة الأردنية على مدى أكثر من قرن من الزمان.

--(بترا)


م ف/ب ع/ هـ ح

18/09/2023 22:40:15

MENAFN18092023000117011021ID1107094591

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