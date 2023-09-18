مستشفى الأميرة رحمة يحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

إربد 18أيلول (بترا)- احتفل مستشفى الأميرة رحمة التعليمي، بالتعاون مع فريق مبادرة "لحياتي التطوعي"، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، تحت شعار يوم التغيير العاشر "صوت المريض أساس الرعاية الصحية".

وقال مدير المستشفى، الدكتور زيدون الشرمان، خلال الاحتفال، إن وزارة الصحة كانت وما زالت تولي جل اهتمامها للنهوض بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، وتحصين المواطنين والأطفال من الأمراض ومعالجة الأمراض المزمنة منها، مشيرا إلى أن الوزارة واظبت على توعية المجتمع ونشر الوعي الصحي لتقديم الخدمة الصحية المثلى للمواطنين.

وقالت رئيسة قسم الثلاسيميا بالمستشفى، الدكتورة مها عبيدات، إن صوت المريض يُعتبر أساسيًا في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، عبر فهم واحترام احتياجات ومتطلبات المريض وتوقعاته، وضمان مشاركته في صنع القرارات المتعلقة برعايته الصحية، لا سيما وأن هذه الممارسة تتطلب الاستماع للمريض بعناية واحترام، وفهم تجاربه وقيمه واحتياجاته الفردية، مؤكدة ضرورة أن يشعر المريض بأنه شريك في عملية الرعاية وأن يتم احترام قراراته وتفضيلاته الشخصية.

من جهتها، دعت رئيسة قسم الصيدلة السريرية الدكتورة كاميليا العياصرة، إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والطبي بالإشراك الفعال للمرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية في جميع السياقات وعلى جميع مستويات الرعاية الصحية لتحسين سلامة المرضى، بالإضافة لضرورة إشراك راسمي السياسات أيضاً، وقادة الرعاية الصحية، والعاملين في مجالي الصحة والرعاية، والمجتمع المدني، والجهات ذات العلاقة، في الجهود المبذولة لذلك.

بدورها، لفتت رئيسة مبادرة "لحياتي" التطوعية، ربى أبو دحيلة، إلى ضرورة تمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بنشاط في الرعاية الصحية المقدَّمة إليهم، لتحسين مأمونية الرعاية الصحية لهم وتقديمها بشكل سليم، حيث يساعد ذلك الفريق الطبي على فهم أفضل للمريض وتقديم الرعاية الملائمة له، مؤكدة أن تكريس الاهتمام بصوت المريض في الرعاية الصحية يعد أمرًا حيويًا لتحقيق الرعاية الشاملة والمرضية وتحسين تجربة المرضى.

وتضمن الاحتفال فقرات منوعة تمثلت في تقديم مسرحية تعليمية بالدمى وفقرات موسيقية وغنائية ورسما على وجوه الأطفال وفقرة رسم مع الأطفال مع الإشراف على تلوين الرسوم المعروضة.

وعلى هامش الاحتفال، وزع مدير المستشفى الدكتور زيدون الشرمان على الأطفال المصابين بمرض الثلاسيميا والسكري مجموعة من الهدايا التذكارية، كما قامت رئيسة قسم الثلاسيميا الدكتورة مها عبيدات ورئيس قسم العيادات الخارجية الدكتور جواد الشياب بتكريم الناجحين بالتوجيهي من المصابين بمرض الثلاسيميا.

--(بترا)





س ع/ب ع/ هـ ح





18/09/2023 22:35:23