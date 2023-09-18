مستشفى الأميرة رحمة يحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

مستشفى الأميرة رحمة يحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى
التاريخ
9/18/2023 11:26:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 18أيلول (بترا)- احتفل مستشفى الأميرة رحمة التعليمي، بالتعاون مع فريق مبادرة "لحياتي التطوعي"، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، تحت شعار يوم التغيير العاشر "صوت المريض أساس الرعاية الصحية".
وقال مدير المستشفى، الدكتور زيدون الشرمان، خلال الاحتفال، إن وزارة الصحة كانت وما زالت تولي جل اهتمامها للنهوض بمستوى الخدمات الصحية وجودتها، وتحصين المواطنين والأطفال من الأمراض ومعالجة الأمراض المزمنة منها، مشيرا إلى أن الوزارة واظبت على توعية المجتمع ونشر الوعي الصحي لتقديم الخدمة الصحية المثلى للمواطنين.
وقالت رئيسة قسم الثلاسيميا بالمستشفى، الدكتورة مها عبيدات، إن صوت المريض يُعتبر أساسيًا في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة، عبر فهم واحترام احتياجات ومتطلبات المريض وتوقعاته، وضمان مشاركته في صنع القرارات المتعلقة برعايته الصحية، لا سيما وأن هذه الممارسة تتطلب الاستماع للمريض بعناية واحترام، وفهم تجاربه وقيمه واحتياجاته الفردية، مؤكدة ضرورة أن يشعر المريض بأنه شريك في عملية الرعاية وأن يتم احترام قراراته وتفضيلاته الشخصية.
من جهتها، دعت رئيسة قسم الصيدلة السريرية الدكتورة كاميليا العياصرة، إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي والطبي بالإشراك الفعال للمرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية في جميع السياقات وعلى جميع مستويات الرعاية الصحية لتحسين سلامة المرضى، بالإضافة لضرورة إشراك راسمي السياسات أيضاً، وقادة الرعاية الصحية، والعاملين في مجالي الصحة والرعاية، والمجتمع المدني، والجهات ذات العلاقة، في الجهود المبذولة لذلك.
بدورها، لفتت رئيسة مبادرة "لحياتي" التطوعية، ربى أبو دحيلة، إلى ضرورة تمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بنشاط في الرعاية الصحية المقدَّمة إليهم، لتحسين مأمونية الرعاية الصحية لهم وتقديمها بشكل سليم، حيث يساعد ذلك الفريق الطبي على فهم أفضل للمريض وتقديم الرعاية الملائمة له، مؤكدة أن تكريس الاهتمام بصوت المريض في الرعاية الصحية يعد أمرًا حيويًا لتحقيق الرعاية الشاملة والمرضية وتحسين تجربة المرضى.
وتضمن الاحتفال فقرات منوعة تمثلت في تقديم مسرحية تعليمية بالدمى وفقرات موسيقية وغنائية ورسما على وجوه الأطفال وفقرة رسم مع الأطفال مع الإشراف على تلوين الرسوم المعروضة.
وعلى هامش الاحتفال، وزع مدير المستشفى الدكتور زيدون الشرمان على الأطفال المصابين بمرض الثلاسيميا والسكري مجموعة من الهدايا التذكارية، كما قامت رئيسة قسم الثلاسيميا الدكتورة مها عبيدات ورئيس قسم العيادات الخارجية الدكتور جواد الشياب بتكريم الناجحين بالتوجيهي من المصابين بمرض الثلاسيميا.
--(بترا)
س ع/ب ع/ هـ ح
18/09/2023 22:35:23
MENAFN18092023000117011021ID1107094590
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