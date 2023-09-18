إزالة اعتداءين على أراضي الخزينة ومياه قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

الأغوار الشمالية 18 أيلول (بترا)- أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الاثنين، اعتداءين على أراضي الخزينة ومياه قناة الملك عبد الله بلواء الأغوار الشمالية.

وأوضحت السلطة، في بيان، أن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت قامت بالتعاون مع شرطة غرب إربد والإدارة الملكية لحماية البيئة بإزالة اعتداء زراعة مخالفة من أشجار الحمضيات بمنطقة سهل الزمالية والطريق الزراعي المحاذي لها المؤدي لوحدات زراعية مجاورة والتسبب بإغلاقه.

وقالت إنه جرى أيضاً إزالة اعتداء على مياه قناة الملك عبد الله بالشونة الشمالية يتمثل بعمل ثقب بجسم القناة وتوصيل "ماسورة " قطر 150 ملم تستخدم لري إحدى الوحدات الزراعية بطريقة غير مشروعة.

وأكدت السلطة أنه جرى عمل ضبط مشترك بالاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين حسب الأصول.

--(بترا)

أ غ/ أز/ هـ ح

18/09/2023 22:33:07