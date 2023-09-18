إزالة اعتداءين على أراضي الخزينة ومياه قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية

إزالة اعتداءين على أراضي الخزينة ومياه قناة الملك عبد الله بالأغوار الشمالية
التاريخ
9/18/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 18 أيلول (بترا)- أزالت سلطة وادي الأردن، اليوم الاثنين، اعتداءين على أراضي الخزينة ومياه قناة الملك عبد الله بلواء الأغوار الشمالية.
وأوضحت السلطة، في بيان، أن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت قامت بالتعاون مع شرطة غرب إربد والإدارة الملكية لحماية البيئة بإزالة اعتداء زراعة مخالفة من أشجار الحمضيات بمنطقة سهل الزمالية والطريق الزراعي المحاذي لها المؤدي لوحدات زراعية مجاورة والتسبب بإغلاقه.
وقالت إنه جرى أيضاً إزالة اعتداء على مياه قناة الملك عبد الله بالشونة الشمالية يتمثل بعمل ثقب بجسم القناة وتوصيل "ماسورة " قطر 150 ملم تستخدم لري إحدى الوحدات الزراعية بطريقة غير مشروعة.
وأكدت السلطة أنه جرى عمل ضبط مشترك بالاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين حسب الأصول.
--(بترا)
أ غ/ أز/ هـ ح
18/09/2023 22:33:07
MENAFN18092023000117011021ID1107094589
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