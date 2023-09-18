الجامعة العربية تبحث تشجيع الجودة وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب

القاهرة 18 أيلول (بترا)- عقدت لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها الثامنة اجتماعها الأول بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الدورة "53" لمجلس وزراء الإعلام العرب التي انعقدت بالرباط خلال حزيران الماضي، والذي أكد ضرورة تشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب.

وأشار الأمين العام المساعد في الجامعة رئيس قطاع الإعلام، السفير أحمد خطابي، إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع يفرض على اللجنة أعباء إضافية، ما يتعين عليها دراسة هذا المشروع بمزيدٍ من التأني والتعمق لخروجه في شكله الأمثل بما يتماشى مع أهمية الجائزة، وذلك إلى جانب مهامها الرئيسة المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

وقال إن اللجنة يقع على عاتقها دراسة جميع المقترحات الواردة من الدول الأعضاء فيما يتعلق بمجال الجائزة واختيار المجال الأكثر توافقاً مع الانشغالات العربية وأولويات الإعلام العربي.

--(بترا)

ن ا/ب ع/ ه ح

18/09/2023 22:31:15