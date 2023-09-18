الجامعة العربية تبحث تشجيع الجودة وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب

الجامعة العربية تبحث تشجيع الجودة وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب
التاريخ
9/18/2023 11:26:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 18 أيلول (بترا)- عقدت لجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها الثامنة اجتماعها الأول بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ القرار الصادر عن الدورة "53" لمجلس وزراء الإعلام العرب التي انعقدت بالرباط خلال حزيران الماضي، والذي أكد ضرورة تشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب.
وأشار الأمين العام المساعد في الجامعة رئيس قطاع الإعلام، السفير أحمد خطابي، إلى أن جدول أعمال هذا الاجتماع يفرض على اللجنة أعباء إضافية، ما يتعين عليها دراسة هذا المشروع بمزيدٍ من التأني والتعمق لخروجه في شكله الأمثل بما يتماشى مع أهمية الجائزة، وذلك إلى جانب مهامها الرئيسة المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
وقال إن اللجنة يقع على عاتقها دراسة جميع المقترحات الواردة من الدول الأعضاء فيما يتعلق بمجال الجائزة واختيار المجال الأكثر توافقاً مع الانشغالات العربية وأولويات الإعلام العربي.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ه ح
18/09/2023 22:31:15
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