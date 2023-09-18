ثقافة مادبا تحيي ذكرى فارس الأغنية الأردنية الفنان فارس عوض

مادبا 18 أيلول (بترا)- جمال البواريد- أحيت مديرية ثقافة مادبا ذكرى الفنان المرحوم فارس عوض فارس الأغنية الأردنية، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وبحضور نخبة من الفنانين، وجمع من محبيه.

وقالت الوزيرة النجار إننا نحتفل اليوم بتجربة مهمة وبصوت أردني جميل ذكرى الفنان فارس عوض الذي أتقن عشقه لوطنه، ذلك الفنان المتواضع المحب لتراب بلاده وتعلق قلبه به فأحبه الناس وخلدت ذكراه.

وأضافت أن احتفالنا بذكرى فارس عوض يؤكد أن الأردن يتميز بموروثه وقيمه وتراثه المادي وغير المادي وأن الأردن له امتداد حضاري عميق.

وتميز الحفل بحضور رفاق المرحوم فارس عوض الذين عملوا على كتابة كلمات أغانيه وتلحينها في مقدمتهم الفنان روحي شاهين مكتشف موهبة فارس عوض واميل حداد.

وقال شاهين إنه اكتشف موهبة عوض الغنائية في أحد أعراس مادبا عندما كان رئيسا لقسم الموسيقى في الإذاعة الأردنية، حيث عمل فارس بالإذاعة وكانت البداية بأغنية "لولا الأمر لله أمرك على راسي".

أما الفنان اميل حداد فاستذكر تجربته مع فارس الأغنية الأردنية، قائلا إنه صنع البهجة والفرح في قلوب الأردنيين، مستعرضا أغانيه التي لحنها وغناها فارس عوض وهي "بعيدك يا باني الأردن"، و"يا البنت المتوشحة بالشال".

أما كاتب أغنية عمان الشاعر على عبيد الساعي فقال في لقاء مصور أن فارس عوض يحب اللون البدوي نظرا لجذوره البدوية متحدثا عن قصة أغنية الشهيرة التي ما تزال حاضرة بيننا "عمان يا دار المعزة والفخر، يا حرة ما دنست اثوابها" وكيف خرجت إلى النور من تلحين الموسيقار اميل حداد.

وتحدث في الحفل رفيق الطفولة في بلدة مليح بلواء ذيبان الكاتب سعود قبيلات، وقال إن غناء فارس عوض تميز بلهجته الأردنية القديمة، المستمدة من الموروث الشعبي، وكانت أغانيه سهلة وقريبة من الناس، وكان صوتا حنونا صافيا عميقا.

وسلمت راعية الحفل الوزيرة هيفاء النجار درعا يحمل صورا للمرحوم فارس عوض لنجله ثامر، فيما قدمت فرقة الإذاعة عددا من أغاني الفنان فارس عوض.

وكان مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة رحب بالحضور، مؤكدا أن فارس الأغنية الأردنية يستحق منا أن نحتفي بهذا الإرث الثقافي العظيم الذي قدم الأغنية الأردنية لكل الآفاق، وأثبت أنه موهبة أردنية فريدة.

والفنان فارس عوض من مواليد عام 1956 وهو وحيد والديه عاش في بلدة مليح ودرس في مدارسها، وشكل علامة فارقة في سماء الأغنية الأردنية، أحب الوطن وغنى لهم، وتوفي في حادث سير مؤسف عام 1986.

ويبلغ رصيد فارس الأغنية الأردنية من الأغاني قرابة 20 أغنية، أبرزها "حبحبني على الخدين"، "يا ابو خديد منقرش"، وأغنية "عمان"، وكانت آخر أغانيه "أبيعك يا مُنى عيني".

--(بترا)

ج ب/أز/ هـ ح

18/09/2023 22:12:19