ثقافة مادبا تحيي ذكرى فارس الأغنية الأردنية الفنان فارس عوض

ثقافة مادبا تحيي ذكرى فارس الأغنية الأردنية الفنان فارس عوض
التاريخ
9/18/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
مادبا 18 أيلول (بترا)- جمال البواريد- أحيت مديرية ثقافة مادبا ذكرى الفنان المرحوم فارس عوض فارس الأغنية الأردنية، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وبحضور نخبة من الفنانين، وجمع من محبيه.
وقالت الوزيرة النجار إننا نحتفل اليوم بتجربة مهمة وبصوت أردني جميل ذكرى الفنان فارس عوض الذي أتقن عشقه لوطنه، ذلك الفنان المتواضع المحب لتراب بلاده وتعلق قلبه به فأحبه الناس وخلدت ذكراه.
وأضافت أن احتفالنا بذكرى فارس عوض يؤكد أن الأردن يتميز بموروثه وقيمه وتراثه المادي وغير المادي وأن الأردن له امتداد حضاري عميق.
وتميز الحفل بحضور رفاق المرحوم فارس عوض الذين عملوا على كتابة كلمات أغانيه وتلحينها في مقدمتهم الفنان روحي شاهين مكتشف موهبة فارس عوض واميل حداد.
وقال شاهين إنه اكتشف موهبة عوض الغنائية في أحد أعراس مادبا عندما كان رئيسا لقسم الموسيقى في الإذاعة الأردنية، حيث عمل فارس بالإذاعة وكانت البداية بأغنية "لولا الأمر لله أمرك على راسي".
أما الفنان اميل حداد فاستذكر تجربته مع فارس الأغنية الأردنية، قائلا إنه صنع البهجة والفرح في قلوب الأردنيين، مستعرضا أغانيه التي لحنها وغناها فارس عوض وهي "بعيدك يا باني الأردن"، و"يا البنت المتوشحة بالشال".
أما كاتب أغنية عمان الشاعر على عبيد الساعي فقال في لقاء مصور أن فارس عوض يحب اللون البدوي نظرا لجذوره البدوية متحدثا عن قصة أغنية الشهيرة التي ما تزال حاضرة بيننا "عمان يا دار المعزة والفخر، يا حرة ما دنست اثوابها" وكيف خرجت إلى النور من تلحين الموسيقار اميل حداد.
وتحدث في الحفل رفيق الطفولة في بلدة مليح بلواء ذيبان الكاتب سعود قبيلات، وقال إن غناء فارس عوض تميز بلهجته الأردنية القديمة، المستمدة من الموروث الشعبي، وكانت أغانيه سهلة وقريبة من الناس، وكان صوتا حنونا صافيا عميقا.
وسلمت راعية الحفل الوزيرة هيفاء النجار درعا يحمل صورا للمرحوم فارس عوض لنجله ثامر، فيما قدمت فرقة الإذاعة عددا من أغاني الفنان فارس عوض.
وكان مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة رحب بالحضور، مؤكدا أن فارس الأغنية الأردنية يستحق منا أن نحتفي بهذا الإرث الثقافي العظيم الذي قدم الأغنية الأردنية لكل الآفاق، وأثبت أنه موهبة أردنية فريدة.
والفنان فارس عوض من مواليد عام 1956 وهو وحيد والديه عاش في بلدة مليح ودرس في مدارسها، وشكل علامة فارقة في سماء الأغنية الأردنية، أحب الوطن وغنى لهم، وتوفي في حادث سير مؤسف عام 1986.
ويبلغ رصيد فارس الأغنية الأردنية من الأغاني قرابة 20 أغنية، أبرزها "حبحبني على الخدين"، "يا ابو خديد منقرش"، وأغنية "عمان"، وكانت آخر أغانيه "أبيعك يا مُنى عيني".
--(بترا)
ج ب/أز/ هـ ح
18/09/2023 22:12:19
MENAFN18092023000117011021ID1107094587
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