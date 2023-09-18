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روسيا: مناورات بحرية بمشاركة آلاف العسكريين في المحيط الهادئ

9/18/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

موسكو 18 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الأسطول الروسي أجرى مناورات واسعة بمشاركة 50 غواصة وسفينة وأكثر من 10 آلاف عسكري، تدربت فيها الطواقم المشاركة على حماية الطريق البحري الروسي في المحيط الهادئ.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي:"تم خلال المناورات إطلاق صواريخ مجنحة من أنواع "فولكان" و"غرانيت" و"أونيكس" على أهداف تحاكي مجموعة من سفن العدو المفترض في بحر بيرينغ"، وشارك في التدريبات التكتيكية أكثر من 10 آلاف عسكري وأكثر من 50 سفينة وغواصة".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
18/09/2023 22:07:54

MENAFN18092023000117011021ID1107094586

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