روسيا: مناورات بحرية بمشاركة آلاف العسكريين في المحيط الهادئ

روسيا: مناورات بحرية بمشاركة آلاف العسكريين في المحيط الهادئ
التاريخ
9/18/2023 11:26:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
موسكو 18 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الأسطول الروسي أجرى مناورات واسعة بمشاركة 50 غواصة وسفينة وأكثر من 10 آلاف عسكري، تدربت فيها الطواقم المشاركة على حماية الطريق البحري الروسي في المحيط الهادئ.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي:"تم خلال المناورات إطلاق صواريخ مجنحة من أنواع "فولكان" و"غرانيت" و"أونيكس" على أهداف تحاكي مجموعة من سفن العدو المفترض في بحر بيرينغ"، وشارك في التدريبات التكتيكية أكثر من 10 آلاف عسكري وأكثر من 50 سفينة وغواصة".
--(بترا)
س ح/أز/ هـ ح
18/09/2023 22:07:54
MENAFN18092023000117011021ID1107094586
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