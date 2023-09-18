فوزان للجزيرة واتحاد الرمثا بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

عمان 18 أيلول (بترا)- حقق فريقا الجزيرة واتحاد الرمثا فوزين مهمين، اليوم الاثنين، في إطار منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وواصل فريق الجزيرة صدارته لترتيب فرق الدوري، بعد تغلبه على فريق صما 2-0 في المباراة التي جرت على ملعب البتراء بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الأسبوع الثالث.

ورفع الجزيرة، الذي سجل فوزه الثالث، رصيده إلى 9 نقاط، فيما بقي رصيد صما 3 نقاط.

وفاز فريق اتحاد الرمثا على فريق كفرسوم 4-0 في المباراة التي جرت على ملعب الأمير هاشم الرمثا.

ليرفع اتحاد الرمثا رصيده إلى النقطة 6، ويتجمد رصيد كفرسوم عن 6 نقاط.

وتعادل فريقا البقعة والهاشمية بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير الحسين في السلط ليصبح رصيد الهاشمية 4 نقاط، ويرفع البقعة رصيده الى نقطتين.

--(بترا)

خ خ/أز/ هـ ح

18/09/2023 22:06:11