اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين جامعتي جدارا والأزهر غزة

اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين جامعتي جدارا والأزهر غزة
التاريخ
9/18/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
إربد 18 أيلول (بترا)- وقعت في جامعة جدارا، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين الجامعة وجامعة الأزهر- غزة/ فلسطين، وقعها عن جامعة جدارا رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون، وعن جامعة الأزهر- غزة رئيسها الدكتور عمر خضر ميلاد.
وتضمنت بنود الاتفاقية توطيد التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعتين في المجالات العلمية والتقنية والبحثية والتدريبية، وإجراء البحوث العلمية المشتركة، وتفعيل النهوض بأساليب وطرق البحث العلمي، والإشراف على طلبة الدراسات العليا.
كما تضمنت الاتفاقية عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والبحثية وورش العمل في المجالات المشتركة، وتبادل الزيارات على مستوى رئاسة الجامعتين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلابية، ودعم الابتكار للمبدعين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتوفير البيئة البحثية المناسبة لهم.
وأشار الزبون إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس لأعمال مشتركة في البرامج الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات بين الطرفين، وستؤطر الاتفاقيات المستقبلية، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين الأردن وفلسطين.
بدوره، أبدى ميلاد حرصه على تطوير العلاقات العلمية والأكاديمية والبحثية بين الجامعتين، وتعزيز فرص التعاون مستقبلا.
--(بترا)
ع ع/أز/ هـ ح
18/09/2023 22:04:09
MENAFN18092023000117011021ID1107094584
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