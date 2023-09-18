اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين جامعتي جدارا والأزهر غزة

إربد 18 أيلول (بترا)- وقعت في جامعة جدارا، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي بين الجامعة وجامعة الأزهر- غزة/ فلسطين، وقعها عن جامعة جدارا رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون، وعن جامعة الأزهر- غزة رئيسها الدكتور عمر خضر ميلاد.

وتضمنت بنود الاتفاقية توطيد التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين الجامعتين في المجالات العلمية والتقنية والبحثية والتدريبية، وإجراء البحوث العلمية المشتركة، وتفعيل النهوض بأساليب وطرق البحث العلمي، والإشراف على طلبة الدراسات العليا.

كما تضمنت الاتفاقية عقد الندوات والمؤتمرات العلمية والبحثية وورش العمل في المجالات المشتركة، وتبادل الزيارات على مستوى رئاسة الجامعتين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلابية، ودعم الابتكار للمبدعين والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتوفير البيئة البحثية المناسبة لهم.

وأشار الزبون إلى أن هذه الاتفاقية تؤسس لأعمال مشتركة في البرامج الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات بين الطرفين، وستؤطر الاتفاقيات المستقبلية، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين الأردن وفلسطين.

بدوره، أبدى ميلاد حرصه على تطوير العلاقات العلمية والأكاديمية والبحثية بين الجامعتين، وتعزيز فرص التعاون مستقبلا.

--(بترا)

ع ع/أز/ هـ ح

18/09/2023 22:04:09