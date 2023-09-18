كييف تقاضي دولا أوروبية لحظرها واردات زراعية أوكرانية

كييف تقاضي دولا أوروبية لحظرها واردات زراعية أوكرانية
التاريخ
9/18/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- أعلنت أوكرانيا أنها سترفع دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا والمجر وسلوفاكيا؛ لرفضها رفع الحظر المفروض على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، قال نائب وزير الاقتصاد وممثل التجارة في أوكرانيا، تاراس كاشكا، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إننا سنبدأ غدا الإجراءات القانونية" بشأن مقاضاة الدول المذكورة"، مشيراً إلى أن كييف تستعد أيضا للرد على تصدير الفواكه والخضروات البولندية.
وأضاف: سنقاضي بولندا والمجر وسلوفاكيا في منظمة التجارة العالمية، وليس من خلال اتفاقيتها التجارية الخاصة مع الاتحاد الأوروبي.
وعارضت 3 دول قرار المفوضية الأوروبية السماح ببيع الحبوب الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي في 15 أيلول الحالي بعد أن عزمت فرض حظر خاص بها على صادرات الحبوب الأوكرانية بعد قرار المفوضية الأوروبية.
--(بترا)
أ ن/هـ ح
18/09/2023 21:51:37
MENAFN18092023000117011021ID1107094583
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