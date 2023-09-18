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كييف تقاضي دولا أوروبية لحظرها واردات زراعية أوكرانية

9/18/2023 11:26:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 أيلول (بترا)- أعلنت أوكرانيا أنها سترفع دعوى قضائية أمام منظمة التجارة العالمية ضد بولندا والمجر وسلوفاكيا؛ لرفضها رفع الحظر المفروض على واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية.
ووفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، قال نائب وزير الاقتصاد وممثل التجارة في أوكرانيا، تاراس كاشكا، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إننا سنبدأ غدا الإجراءات القانونية" بشأن مقاضاة الدول المذكورة"، مشيراً إلى أن كييف تستعد أيضا للرد على تصدير الفواكه والخضروات البولندية.
وأضاف: سنقاضي بولندا والمجر وسلوفاكيا في منظمة التجارة العالمية، وليس من خلال اتفاقيتها التجارية الخاصة مع الاتحاد الأوروبي.
وعارضت 3 دول قرار المفوضية الأوروبية السماح ببيع الحبوب الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي في 15 أيلول الحالي بعد أن عزمت فرض حظر خاص بها على صادرات الحبوب الأوكرانية بعد قرار المفوضية الأوروبية.
--(بترا)
أ ن/هـ ح
18/09/2023 21:51:37

MENAFN18092023000117011021ID1107094583

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