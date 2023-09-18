الخارجية ترحب بالجهود السعودية العمانية لحل الأزمة اليمنية

الخارجية ترحب بالجهود السعودية العمانية لحل الأزمة اليمنية
التاريخ
9/18/2023 11:26:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول(بترا)- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بجهود المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان الشقيقتين، المستهدفة للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وبالدعوة التي وجهتها السعودية إلى وفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتعزيز الهدنة الإنسانية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، دعم الأردن جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويلبي تطلعاته وطموحاته في الأمن والسلام والازدهار.
--(بترا)
ص خ/أز/ هـ ح
18/09/2023 21:58:53
MENAFN18092023000117011021ID1107094582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.