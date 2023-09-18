الخارجية ترحب بالجهود السعودية العمانية لحل الأزمة اليمنية

عمان 18 أيلول(بترا)- رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بجهود المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان الشقيقتين، المستهدفة للتوصل إلى حل للأزمة اليمنية، وبالدعوة التي وجهتها السعودية إلى وفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وتعزيز الهدنة الإنسانية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سنان المجالي، دعم الأردن جهود إنهاء الأزمة اليمنية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 وبما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويلبي تطلعاته وطموحاته في الأمن والسلام والازدهار.

--(بترا)

ص خ/أز/ هـ ح

18/09/2023 21:58:53