افتتاح مدرسة الدندنية الأساسية المختلطة في البادية الشمالية الغربية

افتتاح مدرسة الدندنية الأساسية المختلطة في البادية الشمالية الغربية
التاريخ
9/18/2023 11:26:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
المفرق 18 أيلول (بترا)- افتتح مدير إدارة التعليم في الوزارة، الدكتور فيصل الهواري، مندوبًا عن وزير التربية والتعليم، مدرسة الدندنية الأساسية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية بمحافظة المفرق، والتي جاءت بتبرع من الجمعية التايوانية للأطفال والأسر.
وثمن الدكتور الهواري، في حفل الافتتاح الذي حضره ممثل المكتب الاقتصادي والثقافي التايواني في الأردن، علي يانغ، وممثل الجمعية التايوانية، بو يان، ومسؤول مشاريع الجمعية، المهندس خضر المشايخ، ومدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، الدكتور جميل الخلف، جهود الجمعية التايوانية وبرامجها التي تستهدف عددا من المدارس الحكومية ودعمها للمشاريع المدرسية والتي تسهم بتوفير الحلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما التخلص من الأبنية المستأجرة ونظام الفترتين لتتمكن من أداء رسالتها التعليمية بكل همة ومسؤولية.
وبين أن علاقات الوزارة بمؤسسات المجتمع كافة وشراكتها مع المؤسسات والجهات المحلية والدولية علاقة استراتيجية تترجم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في دعم التعليم من خلال ما يقدموه من تبرعات.
وأثنى الهواري على جهود الشركاء والتي تساعد الوزارة في سد احتياجاتها من المدارس لتوفير بيئة تعليمية ملائمة والارتقاء بالبيئة التربوية والنهوض بالمستوى التعليمي فيها، وذلك انطلاقًا من حاجة وزارة التربية والتعليم لبناء مدارس جديدة أو الإضافات الصفية أو صيانات على القائم منها.
وبين رئيس قسم وقفية التعليم في الوزارة، أحمد شطارة، في كلمة ألقاها عن مجلس تولية وقفية التعليم، أن الوقفية تترجم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتجسد المسؤولية المجتمعية والتكافل الديني والاجتماعي في دعم التعليم من خلال ما يقدمه الواقفون من تبرعات تتراوح بين العينية والنقدية، مؤكدا ضرورة تجذير ثقافة الوقف التعليمي في المجتمع تفعيلاً للشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن الوقفية تسعى بالأساس إلى توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة في مجالات العملية التعليمية كافة، حيث تعمل على دعم جميع المشاريع وتبنيها، وذلك للحاجة الفعلية لوزارة التربية والتعليم لمواكبة النمو الطلابي المستمر في جميع محافظات المملكة، لاسيما الحاجة الكبيرة لصيانة المدارس القائمة وتحديث الأجهزة والوسائل المستخدمة في العملية التعليمية.
--(بترا)
ه ق/أز/ هـ ح
18/09/2023 21:47:18
MENAFN18092023000117011021ID1107094581
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