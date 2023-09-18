افتتاح مدرسة الدندنية الأساسية المختلطة في البادية الشمالية الغربية

المفرق 18 أيلول (بترا)- افتتح مدير إدارة التعليم في الوزارة، الدكتور فيصل الهواري، مندوبًا عن وزير التربية والتعليم، مدرسة الدندنية الأساسية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية بمحافظة المفرق، والتي جاءت بتبرع من الجمعية التايوانية للأطفال والأسر.

وثمن الدكتور الهواري، في حفل الافتتاح الذي حضره ممثل المكتب الاقتصادي والثقافي التايواني في الأردن، علي يانغ، وممثل الجمعية التايوانية، بو يان، ومسؤول مشاريع الجمعية، المهندس خضر المشايخ، ومدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية، الدكتور جميل الخلف، جهود الجمعية التايوانية وبرامجها التي تستهدف عددا من المدارس الحكومية ودعمها للمشاريع المدرسية والتي تسهم بتوفير الحلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية لاسيما التخلص من الأبنية المستأجرة ونظام الفترتين لتتمكن من أداء رسالتها التعليمية بكل همة ومسؤولية.

وبين أن علاقات الوزارة بمؤسسات المجتمع كافة وشراكتها مع المؤسسات والجهات المحلية والدولية علاقة استراتيجية تترجم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في دعم التعليم من خلال ما يقدموه من تبرعات.

وأثنى الهواري على جهود الشركاء والتي تساعد الوزارة في سد احتياجاتها من المدارس لتوفير بيئة تعليمية ملائمة والارتقاء بالبيئة التربوية والنهوض بالمستوى التعليمي فيها، وذلك انطلاقًا من حاجة وزارة التربية والتعليم لبناء مدارس جديدة أو الإضافات الصفية أو صيانات على القائم منها.

وبين رئيس قسم وقفية التعليم في الوزارة، أحمد شطارة، في كلمة ألقاها عن مجلس تولية وقفية التعليم، أن الوقفية تترجم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتجسد المسؤولية المجتمعية والتكافل الديني والاجتماعي في دعم التعليم من خلال ما يقدمه الواقفون من تبرعات تتراوح بين العينية والنقدية، مؤكدا ضرورة تجذير ثقافة الوقف التعليمي في المجتمع تفعيلاً للشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف أن الوقفية تسعى بالأساس إلى توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة في مجالات العملية التعليمية كافة، حيث تعمل على دعم جميع المشاريع وتبنيها، وذلك للحاجة الفعلية لوزارة التربية والتعليم لمواكبة النمو الطلابي المستمر في جميع محافظات المملكة، لاسيما الحاجة الكبيرة لصيانة المدارس القائمة وتحديث الأجهزة والوسائل المستخدمة في العملية التعليمية.

--(بترا)

ه ق/أز/ هـ ح

18/09/2023 21:47:18