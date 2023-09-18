الشبول يرعى تخريج قسم وسائل الإعلام الإبداعية بكلية لومينوس

عمان 18 أيلول (بترا)- رعى وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، مساء اليوم الاثنين، حفل تخريج طلبة قسم وسائل الإعلام الإبداعية في كلية لومينوس التقنية.

وأعرب مؤسس الكلية، إبراهيم الصفدي، والمدير الأكاديمي، مهند الدسوقي، عن تهنئتهما للخريجين، وتمنياتهما بحياة مهنية مميزة لهم.

وشهد الحفل عرض فيديوهات منوعة من إنتاج طلبة القسم، إضافة إلى عروض فنية إبداعية مصممة من قبلهم.

وسلّم الوزير الشبول وعميد الكلية الدكتور أيمن المقابلة، في ختام الحفل، الشهادات للطلبة الخريجين، وكرما الأوائل والمتفوقين في تخصصات القسم الذي يتضمن: صناعة الأفلام الرقمية، وفنون إنتاج الصوت، وتصميم وبرمجة الألعاب، وفنون الرسوم المتحركة، والواقع الافتراضي.

--(بترا)

هـ أ /أز/ هـ ح

18/09/2023 21:56:37