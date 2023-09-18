الشبول يرعى تخريج قسم وسائل الإعلام الإبداعية بكلية لومينوس

الشبول يرعى تخريج قسم وسائل الإعلام الإبداعية بكلية لومينوس
التاريخ
9/18/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- رعى وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول، مساء اليوم الاثنين، حفل تخريج طلبة قسم وسائل الإعلام الإبداعية في كلية لومينوس التقنية.
وأعرب مؤسس الكلية، إبراهيم الصفدي، والمدير الأكاديمي، مهند الدسوقي، عن تهنئتهما للخريجين، وتمنياتهما بحياة مهنية مميزة لهم.
وشهد الحفل عرض فيديوهات منوعة من إنتاج طلبة القسم، إضافة إلى عروض فنية إبداعية مصممة من قبلهم.
وسلّم الوزير الشبول وعميد الكلية الدكتور أيمن المقابلة، في ختام الحفل، الشهادات للطلبة الخريجين، وكرما الأوائل والمتفوقين في تخصصات القسم الذي يتضمن: صناعة الأفلام الرقمية، وفنون إنتاج الصوت، وتصميم وبرمجة الألعاب، وفنون الرسوم المتحركة، والواقع الافتراضي.
--(بترا)
هـ أ /أز/ هـ ح
18/09/2023 21:56:37
MENAFN18092023000117011021ID1107094580
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