إصابة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على متظاهرين شرق غزة

غزة 18 أيلول (بترا)- أصيب مواطنان فلسطينيان بجراح، مساء اليوم الاثنين، جراء اعتداء قوات الاحتلال على عشرات المتظاهرين في عدد من المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في القطاع غزة إن مواطنين إثنين أصيبا بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

--(بترا)

ب ع/ هـ ح

18/09/2023 21:40:36