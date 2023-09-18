إصابة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على متظاهرين شرق غزة

إصابة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال على متظاهرين شرق غزة
التاريخ
9/18/2023 11:26:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
غزة 18 أيلول (بترا)- أصيب مواطنان فلسطينيان بجراح، مساء اليوم الاثنين، جراء اعتداء قوات الاحتلال على عشرات المتظاهرين في عدد من المناطق الشرقية لقطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة في القطاع غزة إن مواطنين إثنين أصيبا بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.
--(بترا)
ب ع/ هـ ح
18/09/2023 21:40:36
MENAFN18092023000117011021ID1107094579
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