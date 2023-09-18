الحرة والتنموية تشاركان بحملة التوعية بأورام الدماغ عبر تلفريك عجلون

الحرة والتنموية تشاركان بحملة التوعية بأورام الدماغ عبر تلفريك عجلون
التاريخ
9/18/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 18 أيلول (بترا)- شاركت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، وبتنظيم من مركز الحسين للسرطان، في تنفيذ حملة توعية بأورام الدماغ عند الأطفال، وذلك عبر زوار موقع تلفريك عجلون.
وقال بيان للمجموعة، اليوم الاثنين، إن المشاركة جاءت ضمن المسؤولية المجتمعية للمجموعة، باعتبار أن أورام الجهاز العصبي (الدماغ والحبل الشوكي) هي ثاني أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين الأطفال بعد سرطان الدم في الأردن، وسبب رئيس للوفاة من السرطان بين الأطفال.
ويشخص 6 أطفال ومراهقين شهرياً بأورام الدماغ، بما يقارب 70 إلى 90 إصابة، ويعالج منهم ما نسبته 70 بالمئة في مركز الحسين للسرطان.
وكان المركز أكد أنه غالباً ما يجري تشخيص هذه الأورام في وقت متأخر، ليس في الأردن فقط، بل في الدول المتقدمة أيضا لتدني الوعي عند الأهل، ومقدمي الرعاية الصحية في ملاحظة الأعراض والعلامات التي قد تدل على وجود ورم في الدماغ والتي قد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى.
--(بترا)
م م/ب ع/ هـ ح
18/09/2023 21:34:55
MENAFN18092023000117011021ID1107094577
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