الحرة والتنموية تشاركان بحملة التوعية بأورام الدماغ عبر تلفريك عجلون

عمان 18 أيلول (بترا)- شاركت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، وبتنظيم من مركز الحسين للسرطان، في تنفيذ حملة توعية بأورام الدماغ عند الأطفال، وذلك عبر زوار موقع تلفريك عجلون.

وقال بيان للمجموعة، اليوم الاثنين، إن المشاركة جاءت ضمن المسؤولية المجتمعية للمجموعة، باعتبار أن أورام الجهاز العصبي (الدماغ والحبل الشوكي) هي ثاني أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين الأطفال بعد سرطان الدم في الأردن، وسبب رئيس للوفاة من السرطان بين الأطفال.

ويشخص 6 أطفال ومراهقين شهرياً بأورام الدماغ، بما يقارب 70 إلى 90 إصابة، ويعالج منهم ما نسبته 70 بالمئة في مركز الحسين للسرطان.

وكان المركز أكد أنه غالباً ما يجري تشخيص هذه الأورام في وقت متأخر، ليس في الأردن فقط، بل في الدول المتقدمة أيضا لتدني الوعي عند الأهل، ومقدمي الرعاية الصحية في ملاحظة الأعراض والعلامات التي قد تدل على وجود ورم في الدماغ والتي قد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى.

--(بترا)

م م/ب ع/ هـ ح

18/09/2023 21:34:55

