سوناك يستبعد إجراء محادثات جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست

سوناك يستبعد إجراء محادثات جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست
التاريخ
9/18/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
لندن 18 أيلول (بترا)- استبعد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة ما بعد بريكست، بعد أن تعهد زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر بالسعي إلى اتفاق أفضل في حال فاز حزبه بالانتحابات المقبلة.
ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطاينة عن داونينغ ستريت، اليوم الاثنين، أن "رئيس الوزراء لن يعيد فتح التفاوض حول اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي التي جرى التوصل إليها مع بروكسل بأي شكل".
وجاء الرفض بعدما تعهد ستارمر بالسعي إلى علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي حال فاز حزبه بالانتخابات العامة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ستارمر سوف يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن تهيمن عليها العلاقات ما بعد البريكست.
--(بترا)
ر ش/أز/ هـ ح
18/09/2023 21:27:50
MENAFN18092023000117011021ID1107094576
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