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سوناك يستبعد إجراء محادثات جديدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست

9/18/2023 11:26:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 18 أيلول (بترا)- استبعد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية التجارة ما بعد بريكست، بعد أن تعهد زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر بالسعي إلى اتفاق أفضل في حال فاز حزبه بالانتحابات المقبلة.
ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطاينة عن داونينغ ستريت، اليوم الاثنين، أن "رئيس الوزراء لن يعيد فتح التفاوض حول اتفاقية التجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي التي جرى التوصل إليها مع بروكسل بأي شكل".
وجاء الرفض بعدما تعهد ستارمر بالسعي إلى علاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي حال فاز حزبه بالانتخابات العامة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن ستارمر سوف يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الثلاثاء، ومن المتوقع أن تهيمن عليها العلاقات ما بعد البريكست.
--(بترا)
ر ش/أز/ هـ ح
18/09/2023 21:27:50

MENAFN18092023000117011021ID1107094576

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