جهود لجمع تريليون دولار لتمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية

نيويورك 18 أيلول (بترا)- قدم اتحاد المصارف العربية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم الاثنين، التزاماً بتشجيع البنوك على حشد تريليون دولار أميركي لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة بحلول عام 2030.

وقالت الإسكوا، في بيان صحفي، إن هذه المبادرة التمويلية الطموحة تسعى إلى الإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جميع الدول العربية ودعم تحقيق التحولات الرئيسية اللازمة في 6 مجالات، هي: الحماية الاجتماعية، والطاقة، والتعليم، والنظم الغذائية، والتحول الرقمي، والتنوع البيئي، والحفاظ على الطبيعة.

وبينت الإسكوا أن توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ما يزال يشكل تحدياً رئيسياً للمنطقة العربية، ومن المتوقع أن تستفيد جهات مختلفة من هذه المبادرة، منها الحكومات والمؤسسات، بما فيها المؤسسات المتناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة، والأسر في المنطقة العربية.

--(بترا)

م د/أز/ هـ ح

18/09/2023 21:24:51

