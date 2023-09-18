جهود لجمع تريليون دولار لتمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية
التاريخ
9/18/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 18 أيلول (بترا)- قدم اتحاد المصارف العربية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم الاثنين، التزاماً بتشجيع البنوك على حشد تريليون دولار أميركي لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة بحلول عام 2030.
وقالت الإسكوا، في بيان صحفي، إن هذه المبادرة التمويلية الطموحة تسعى إلى الإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جميع الدول العربية ودعم تحقيق التحولات الرئيسية اللازمة في 6 مجالات، هي: الحماية الاجتماعية، والطاقة، والتعليم، والنظم الغذائية، والتحول الرقمي، والتنوع البيئي، والحفاظ على الطبيعة.
وبينت الإسكوا أن توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ما يزال يشكل تحدياً رئيسياً للمنطقة العربية، ومن المتوقع أن تستفيد جهات مختلفة من هذه المبادرة، منها الحكومات والمؤسسات، بما فيها المؤسسات المتناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة، والأسر في المنطقة العربية.
--(بترا)
م د/أز/ هـ ح
18/09/2023 21:24:51
MENAFN18092023000117011021ID1107094575
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