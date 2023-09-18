Tuesday, 19 September 2023 07:16 GMT

جهود لجمع تريليون دولار لتمويل التنمية المستدامة في المنطقة العربية

9/18/2023 11:26:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 18 أيلول (بترا)- قدم اتحاد المصارف العربية، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اليوم الاثنين، التزاماً بتشجيع البنوك على حشد تريليون دولار أميركي لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المنطقة بحلول عام 2030.
وقالت الإسكوا، في بيان صحفي، إن هذه المبادرة التمويلية الطموحة تسعى إلى الإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في جميع الدول العربية ودعم تحقيق التحولات الرئيسية اللازمة في 6 مجالات، هي: الحماية الاجتماعية، والطاقة، والتعليم، والنظم الغذائية، والتحول الرقمي، والتنوع البيئي، والحفاظ على الطبيعة.
وبينت الإسكوا أن توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 ما يزال يشكل تحدياً رئيسياً للمنطقة العربية، ومن المتوقع أن تستفيد جهات مختلفة من هذه المبادرة، منها الحكومات والمؤسسات، بما فيها المؤسسات المتناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة، والأسر في المنطقة العربية.
--(بترا)
م د/أز/ هـ ح
18/09/2023 21:24:51

MENAFN18092023000117011021ID1107094575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث