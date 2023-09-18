عرض فيلم فوي فوي فوي في الدول العربية 21 سبتمبر
التاريخ
9/18/2023 11:25:58 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد صناع فيلم "فوي فوي فوي " بطولة محمد فراج ونيللي كريم، لعرضه في السينمات العربية ودول الخليج ابتداء من يوم الخميس 21 سبتمبر، وذلك بعدما عرض في دور العرض المصرية منذ أيام.
"فوى فوى فوى" هو فيلم دراما كوميديا سوداء يحكى قصة حسن حارس الأمن، الذى يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر. في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقاه اللذان يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.
فيلم "فوى فوى فوى" مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.
يذكر أن محمد فراج حقق نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان من خلال مشاركته مع النجم أحمد السقا في مسلسل "حرب"، وشارك في بطولته أيضا كل من: أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، وغيرهم من الفنانين، تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.
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