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Griselda مسلسل جديد بطولة صوفيا فيرجارا يعرض فى شهر يناير المقبل

9/18/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت نتفليكس عن تفاصيل جديدة عن مسلسلها الجديد "Griselda"، الذي تلعب فيه النجمة صوفيا فيرجارا دور جريزيلدا بلانكو، كما شاركت النجمة أيضًا في الإنتاج التنفيذي وتأليف العمل إلى جانب كل من إريك نيومان (Narcos) والمخرج أندرياس بياز.




Griselda


يتألف المسلسل من ست حلقات وسيتم عرضه على منصة نتفليكس خلال شهر يناير 2024،
يتناول مسلسل "Griselda" حياة سيّدة الأعمال الكولومبية الطموحة والذكية "جريزيلدا بلانكو"، الأم المتفانية التي أنشأت واحدة من أكثر العصابات ربحًا في التاريخ، وتمتعت بلانكو بسحر خاص وقوة وحشية، جعلاها قادرة على التوفيق بين العمل ودورها كأم بكل سلاسة، لتشتهر فيما بعد باسم "العرابة".

مسلسل Griselda
من إخراج أندرياس بياز، ومن تأليف إنجريد إسكاجيدا، ودوج ميرو، وإريك نيومان، وبرينا كوف، وكيسي باباس، وتوري مير، وألفريدو سبتين، وجينا لوسيتا مونريال، وجيوفانا سركيس، وكارلو برنارد.

ويقوم ببطولة مسلسل Griselda الجديد كل من صوفيا فيرجارا (جريزلدا بلانكو)، ألبرتو جويرا (داريو سبولفيدا)، كريستيان تابان (أرتورو ميسا)، مارتن رودريغيز (ريفي أيالا)، جوليانا أيدن مارتينز (جون هوكينز)، فانيسا فرليتو (كارمن جوتيريز).


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