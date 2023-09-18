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42 عامًا على فيلم شعبان تحت الصفر.. أولى بطولات إسعاد يونس أمام الزعيم

9/18/2023 11:25:57 PM
(MENAFN- Youm7) يمر اليوم الثلاثاء، 42 عامًا على فيلم " شعبان تحت الصف "، حيث عرض لأول مرة فى 19 سبتمبر عام 1981، والفيلم من بطولة عادل إمام، إسعاد يونس، جميل راتب، إيمان، عماد حمدى، صلاح نظمى، على الشريف، ومن تأليف سمير عبد العظيم، وإخراج هنرى بركات.

وتربط إسعاد يونس وعادل إمام صداقة قوية على مدار تاريخهما، حيث تعاونا في العديد من الأفلام في السينما أبرزها غاوى مشاكل، احنا بتوع الاتوبيس، شعبان تحت الصفر، المتسول، الأفوكاتو، وكانت أول بطولة سينمائية بالنسبة لها خلال فيلم شعبان تحت الصفر.

وقالت النجمة إسعاد يونس، عن مشاركاتها فى فيلم "شعبان تحت الصفر" في لقاء سابق "عادل إمام حاجة فظيعة واشتغلت معاه "غاوي مشاكل" وقلت له عايزة اعمل بطولة معاك فقال لى طيب، وفات وقت وعملنا فيلم "شعبان تحت الصفر" وكنت البطلة، فقاللي انا عند كلمتي واديكي بتعملي البطولة معايا وقلت له عمري ما هنساهالك".

وتدور أحداث الفيلم حول شعبان (عادل إمام) موظف بسيط يحب زميلته زينب (إسعاد يونس)، يموت المليونير (الغطريفي)، فيبحث أفراد أسرته عن أحد من بلدته ومن أقربائه حتى يتمكنوا من الاستيلاء على ثورته، فيتوصلوا إلى مكان شعبان الذي من بلدة المليونير نفسها، ويتفقوا معه على انتحال شخصية فريد الغطريفى (أحمد ماهر)
قريب المليونير الحقيقي، الذي كان يعيش في الخارج، يوافق شعبان على الصفقة مقابل نصف ثروة المليونير، يخفي عن زينب سبب سفره إلى القاهرة، ولكن فريد الحقيقي يعود من الخارج ويتقابل مع شعبان ويطلب منه اقتسام المبلغ الذي حصل عليه، وبعد البحث تلقي الشرطة القبض على شعبان على أنه فريد الهارب من جريمة قتل، وتستمر الأحداث في إطار كوميدي.



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