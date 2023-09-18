4 حيل تخلصك من الخطوط البيضاء فى الأظافر.. منها ارتداء جوانتى

4 حيل تخلصك من الخطوط البيضاء فى الأظافر.. منها ارتداء جوانتى
التاريخ
9/18/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) لا شك في أن جميعنا نهتم بأظافرنا ونظافتها وجمالها، والتي تتميز بلونها الوردي الصافي، إلا أننا قد نتفاجئ أحيانًا بوجود خطوط أو دوائر بيضاء في قلب الأظافر، وقد تعتبر أو تسمى تشوه الأظافر، تكون سببها الرئيسي هو نقص المعادن، وأحيانًا تكون عدوي، نتيجة استخدام أدوات العناية المختلفة الخاصة بآخرين، أو حتى استخدام مستحضرات عناية لليدين والأظافر مجهولة المصدر والتي تسبب في ضعف الاظافر وظهورها بمظهر سيئ، لذا نستعرض بعض العلاجات المنزلية المختلفة التي يمكن تنفيذها بسهولة وفقًا لما نشرة موقع "stylecraze".
كيفية علاج الاظافر ارتداء جوانتي
يجب ارتداء قفازات خاصة اثناء غسل الصحون أو وقت قيادة السيارة نهارًا، لأن بجانب قسوة المنظفات على اليدين، فأشعة الشمس أيضاً قد تسبب تلف في الأظافر . تناول الأطعمة الغنية بالمعادن
قومي بدمج الأطعمة الغنية بالمعادن في نظامك الغذائي مثل السبانخ والطماطم، حتى تكون أظافرك قوية وتتعافى من الأضرار الناجمة عن الصدمات بشكل أكثر قوة.
علاج الاظافر استخدمي طلاء أظافر بلون البشرة
يمكن أن تستخدمي طلاء الأظافر لتغطية البقع البيضاء كحل مؤقت، حيث يمكنك وضع طبقة من طلاء الأظافر عالي الجودة والذي يتناسب مع لون بشرتك للحصول على مظهر طبيعي، يمكنك أيضاً تجربة الألوان المختلفة، المناسبة لبشرتك، ومنها مستحضرات التجميل العلاجية. تجنبي التعرض لمسببات الحساسية
إذا ظهرت البقع البيضاء على أظافرك بعد استخدام منتج معين للأظافر، فقد ترغبين في التوقف عن استخدامه، قد يكون من المفيد أيضاً التحقق من المكونات لمعرفة ما إذا كان لديك حساسية تجاه أي مكون في هذا المنتج وتجنب استخدامه في المستقبل.
العناية بالاظافر استشارة الطبيب
استشيري طبيبك إذا كنت قلقة بشأن البقع البيضاء على ظفرك أو إذا كنت تشكين في إصابتك بعدوى فطرية تسبب تغير اللون، وخاصة إذا كانت بقعا بيضاء واضحة المعالم على الأظافر، أو تتوسع مع مرور الوقت، أو محفورة وتكون قشورا، أو تسبب رائحة كريهة.
MENAFN18092023000132011024ID1107094569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.