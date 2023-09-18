4 حيل تخلصك من الخطوط البيضاء فى الأظافر.. منها ارتداء جوانتى

يجب ارتداء قفازات خاصة اثناء غسل الصحون أو وقت قيادة السيارة نهارًا، لأن بجانب قسوة المنظفات على اليدين، فأشعة الشمس أيضاً قد تسبب تلف في الأظافر .

قومي بدمج الأطعمة الغنية بالمعادن في نظامك الغذائي مثل السبانخ والطماطم، حتى تكون أظافرك قوية وتتعافى من الأضرار الناجمة عن الصدمات بشكل أكثر قوة.

يمكن أن تستخدمي طلاء الأظافر لتغطية البقع البيضاء كحل مؤقت، حيث يمكنك وضع طبقة من طلاء الأظافر عالي الجودة والذي يتناسب مع لون بشرتك للحصول على مظهر طبيعي، يمكنك أيضاً تجربة الألوان المختلفة، المناسبة لبشرتك، ومنها مستحضرات التجميل العلاجية.

إذا ظهرت البقع البيضاء على أظافرك بعد استخدام منتج معين للأظافر، فقد ترغبين في التوقف عن استخدامه، قد يكون من المفيد أيضاً التحقق من المكونات لمعرفة ما إذا كان لديك حساسية تجاه أي مكون في هذا المنتج وتجنب استخدامه في المستقبل.

استشيري طبيبك إذا كنت قلقة بشأن البقع البيضاء على ظفرك أو إذا كنت تشكين في إصابتك بعدوى فطرية تسبب تغير اللون، وخاصة إذا كانت بقعا بيضاء واضحة المعالم على الأظافر، أو تتوسع مع مرور الوقت، أو محفورة وتكون قشورا، أو تسبب رائحة كريهة.



