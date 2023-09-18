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4 حيل تخلصك من الخطوط البيضاء فى الأظافر.. منها ارتداء جوانتى

9/18/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) لا شك في أن جميعنا نهتم بأظافرنا ونظافتها وجمالها، والتي تتميز بلونها الوردي الصافي، إلا أننا قد نتفاجئ أحيانًا بوجود خطوط أو دوائر بيضاء في قلب الأظافر، وقد تعتبر أو تسمى تشوه الأظافر، تكون سببها الرئيسي هو نقص المعادن، وأحيانًا تكون عدوي، نتيجة استخدام أدوات العناية المختلفة الخاصة بآخرين، أو حتى استخدام مستحضرات عناية لليدين والأظافر مجهولة المصدر والتي تسبب في ضعف الاظافر وظهورها بمظهر سيئ، لذا نستعرض بعض العلاجات المنزلية المختلفة التي يمكن تنفيذها بسهولة وفقًا لما نشرة موقع "stylecraze".


كيفية علاج الاظافر ارتداء جوانتي

يجب ارتداء قفازات خاصة اثناء غسل الصحون أو وقت قيادة السيارة نهارًا، لأن بجانب قسوة المنظفات على اليدين، فأشعة الشمس أيضاً قد تسبب تلف في الأظافر .

تناول الأطعمة الغنية بالمعادن

قومي بدمج الأطعمة الغنية بالمعادن في نظامك الغذائي مثل السبانخ والطماطم، حتى تكون أظافرك قوية وتتعافى من الأضرار الناجمة عن الصدمات بشكل أكثر قوة.


علاج الاظافر استخدمي طلاء أظافر بلون البشرة

يمكن أن تستخدمي طلاء الأظافر لتغطية البقع البيضاء كحل مؤقت، حيث يمكنك وضع طبقة من طلاء الأظافر عالي الجودة والذي يتناسب مع لون بشرتك للحصول على مظهر طبيعي، يمكنك أيضاً تجربة الألوان المختلفة، المناسبة لبشرتك، ومنها مستحضرات التجميل العلاجية.

تجنبي التعرض لمسببات الحساسية

إذا ظهرت البقع البيضاء على أظافرك بعد استخدام منتج معين للأظافر، فقد ترغبين في التوقف عن استخدامه، قد يكون من المفيد أيضاً التحقق من المكونات لمعرفة ما إذا كان لديك حساسية تجاه أي مكون في هذا المنتج وتجنب استخدامه في المستقبل.


العناية بالاظافر استشارة الطبيب

استشيري طبيبك إذا كنت قلقة بشأن البقع البيضاء على ظفرك أو إذا كنت تشكين في إصابتك بعدوى فطرية تسبب تغير اللون، وخاصة إذا كانت بقعا بيضاء واضحة المعالم على الأظافر، أو تتوسع مع مرور الوقت، أو محفورة وتكون قشورا، أو تسبب رائحة كريهة.



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