حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 19 سبتمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

مولود برج الدلو يتميز بعدة صفات منها أنه صادق في حديثه مع من حوله، ويمكن أن يمد يد العون لكل من يحتاجه، وقادر على التأقلم من كل الظروف بسهولة.

مولود برج الدلو يتمتع بأن لديه القدرة على التفكير بشكل منطقى وعقلى، ويحلل كل ما حدث من حوله بسهولة، وذكى بدرجة غير عادية، ويعشق الاختراعات الجديدة.

ومن مشاهير برج الدلو الفنان الراحل فاروق الفيشاوى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

لا تشتر أي شيء لا تحتاجه، ولا تتنازل عن تحقيق أحلامك مهما كانت الأسباب والصعوبات من حولك، ولا تضع حدود لقدراتك الكبيرة التي تمكنك من فعل المستحيل.

لا تجادل شريك الحياة على أقل شيء، ولا تجعل أي شخص يتدخل في الخلاف الذى قد يحدث بينكما، فقد تصبح مشكلة كبيرة لا تكون قادرا على حلها فيما بعد.

حاول أن تهتم بصحتك ولا تقف تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، مع حمل زجاجة الماء أينما ذهبت، وتناول الطعام الصحى قليل الزيوت مع ممارسة رياضة الجرى.

لا تتردد في أخذ القرارات التي تتعلق بالعمل، فأنت درست الأمر من كل الجوانب مما يجعلك قادرا على رؤية الأمر بشكل واضح، ولا تترك الفرصة تضيع من يديك.

مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أنه يحب العمل في وظائف كبيرة وعالية وقيادية، ولا يسمع الرأي الآخر مهما كان جيدا، أو يسمع أي نقد في شخصيته، وقادر على تحقيق أهدافه بكل سهولة.

مولود برج الأسد يتمتع بالجود على من حوله، ولديه إخلاص لأقصى درجة لمن يحبهم، ويعشق القراءة ليكون عنده المعرفة على كل ما هو جديد يحدث، ولا يتحمل الصبر.

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

عليك أن تخلق التوازن بين عقلك وقلبك، فأنت تريد السير في طريقك بكل أخلاقك التي تعلمتها مع القدرة على تحمل المسؤلية الكبيرة، فقم بعملك ولا تشغل عقلك بأى أمور جانبية.

ابحث عن شخص قريب منك يحمل بداخله الكثير من المشاعر الرومانسية فحاول أن تجده وخذ خطوة جادة نحوه ليكون شريك الحياة المستقبلي، لتعيش معه بسعادة وحب.

حاول أن تتناول الطعام الصحى الذى يحتوى على الخضراوات والفاكهة، مع ممارسة التمارين الرياضية كل صباح في الهواء الطلق، وشرب الماء خلال ساعات اليوم.

عليك أن تتأقلم مع أي تغير يحدث من حولك، فأنت قادر على العمل بكل جهد دون الشعور بالملل أو الضغط، مع إمكانية إحداث طفرة في العمل للطاقة العالية التي تمتلكها.





مولود برج الثور يتميز بعدة صفات منها أنه يملك العزيمة الكبيرة والإرادة على تحقيق كل الخطط الخاصة به، وناجح في كل مجال يعمل به، وقادر على تحمل كل الظروف.

مولود برج الثور يتمتع بأنه يملك شخصية هادئة وذكية، وقادر على التفكير بشكل منطقى، ومن السهل الأعتماد عليه في أي موقف دون أن يبدو لحظة تردد.

ومن مشاهير برج الثور الفنانة أصالة، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

حاول أن تعمل بتركيز أكثر، ولا تشتت انتباهك في أكثر من عمل، وطور من قدراتك مع تعلم لغة جديدة، حتى تكون قادرا على مواكبة التطورات المختلفة من حولك.

لا تبحث عن الوجه الجميل فقط، ولكن أبحث عن القلب الذى يحمل بداخله الحب والحنان لك، ولا تتردد في أخبار شريك الحياة المستقبلي بمشاعرك الرومانسية حتى تبدأ في عيش حياتك.





سر وفقا لروتين غذائى صحى، يحتوى على الخضراوات والفاكهة والبروتين، مع الأكثار من الماء، والتقليل من الكافيين الذى تتناوله خلال ساعات اليوم حتى لا تشعر بالأرق.

حاول أن ترشد من نفقاتك الفترة الحالية مع الأدخار في بعض المال الذى لديك تجنى منه أرباحا متوقعة في المستقبل، مع وضع خطط طويلة الآجل لمشروعك حتى تحقق أهدافك.

مولود برج الحوت يتميز بعدة صفات، منها أنه عاطفى بدرجة كبيرة ولديه مشاعر حساسة وجياشة، وطوال الوقت يتعامل بشكل غير واقعى مع كل من حوله من الأمور.

مولود برج الحوت يتمتع بأن لديه خيالا خصبا وجاذبية شديدة، وقادرا على اكتساب الأصدقاء بسهولة شديدة، ولديه قلب محب، ولديه ابتسامة جذابة على وجهه طوال الوقت.

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.





اسع إلى البحث عن وظيفة جديدة إذا لم تكن تلبى شغفك واحتياجاتك، لتشعر بالاستقرار المادى والمعنوى، مع الاستفادة من نصائح الناس التي لديها خبرة واسعة.

احتو شريك الحياة بشكل كبير، ولا تجعله يغضب منك على أتفه الأسباب، مع التخطيط لعمل رحلة قصرة لمكان جديد، مع العمل على زيادة العلاقة العاطفية بينكما.

لا تسهر لوقت متأخر من الليل، ونظم مواعيد نومك، ولا تتناول وجبات سريعة دسمة، في وقت متأخر حتى تعطى لجسمك الفرصة لحرق سعرات حرارية مع ممارسة التمارين الرياضية.

تجنب أي صراع بلا أي داع وابتعد عن أي شخص سلبى واقترب من الأشخاص الإيجابيين، واستشر في بعض أمورك أهل الثقة، لتستمد منهم الخبرة اللازمة لعملك.









لا يمكن لأصحاب برج العقرب أن يقوموا بمضايقة الآخرين، حيث إنهم عادة يسعون لإرضائهم، وجعلهم سعداء وراضين دائما حياتهم، على الرغم من عدم قدرته على التعبير، إلا أنه يرى أن أفعاله تتحدث عن نواياه.



ومن مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.









ومن مشاهير برج السرطان ‎الفنانة غادة عبد الرازق، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات ‏علماء الفلك لأصحاب برج السرطان ‎على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي‎.











برج القوس من أكثر الأبراج العاشقة للسفر والتنقلات كاره للروتين، محب للفسح والسفريات والخروجات مع الأصدقاء وأحيانا مع العائلة، يجيد التحدث في جميع الملفات، محب للعمل على قدر كبير من التحمل.



شخصية

برج القوس

من الشخصيات الكوميدية جيدة التعامل مع الآخرين، عاشقة لتناول الأطعمة، يمكنه التحكم في توتره وقلقه، صاحب جدع يجيد التعاملات

تحت أي ظرف.

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.





نسق أوقاتك بعد العمل وحافظ على وضع الخطط التي تساعدك في الحصول على قضاء أكبر من المهام المطلوبة مع دراسة خطة بشكل جيد قبل عرضها على المدير، تبادل المعلومات أيضًا من أهم أسس النجاح.

من الأفضل أن تضع خطة خلال الأيام المقبلة للحد من روتين العلاقة بينك وبين شريك حياتك وتجنب النزاع غير الهادف في العلاقة، حاول أن تأخذ خطوة إيجابية تجاه شريكك.

حافظ على صحتك بشكل أكبر وتجنب تناول الأملاح وحافظ على تناول الفاكهة الطازجة وتجنب السكريات بشكل مستمر، حافظ على ممارسة التمارين الرياضية للحد من زيادة الوزن.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس تغيرات إيجابية تخص الحياة العاطفية كن حذرا عند التعاملات مع شريك حياتك، خوفًا من حدوث مشكلات تتسبب في حدوث أزمة في الأيام المقبلة.





ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







ومن مشاهير برج الحمل الفنانة صبا مبارك، وفي إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







يعتبر مولود

برج الجدي

من الشخصيات جيدة التعامل العائلي والمحبة بشكل كبير جدًا للعائلة، يجيد التعامل بشكل إيجابي، يرغب في الوصل للقمة والحصول على المناصب الرفيعة



مميزات كثيرة لمولود برج الجدي، رومانسي، طيب القلب حنون، لا يقبل برد الإساءة، لا يرغب فى الجلوس في الأماكن المزدحمة، يجيد ممارسة التمارين الرياضية محب للحياة والقراءة، دائم التطوير من ذاته

ومن مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدي على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







التزم بمواعيدك وتجنب الدخول في أي مشكلات جانبية وافصل بين العمل والحياة الخارجية قدم النصح لزملائك، حاول أن تضع الأهداف الكثر أهمية أمامك لسرعة تحقيقها.

شريك حياتك في وضع صعب كن بجانبه واترك الخلافات ولا تفكر في الماضي وحافظ على الاستمرارية في العطاء خلال الفترات المقبلة،، فأنت شخص حنون طيب القلب.

حافظ على تناول المياه والسوائل وحافظ على ارتدائك للملابس القطنية للحد من الشعور بالحرارة خلال الفترات المقبلة وتناول كميات كبيرة من السوائل وحافظ على تناول الأطعمة المفيدة.

يتوقع علماء الفلك لمولود الجدي أنه خلال الفترات المقبلة ستكون هناك فرصة تجعلك تحصل عما تريد، فحاول أن تغتنم الفرص، ويمكن أن تحصل على هدايا مالية.





برج الميزان

من الأبراج التي تمتلك العديد من الصفات الطيبة والتي تبحث عنها العديد من الفتيات فهو شخصية نقية جيدة التعامل مع الجنس الآخر، يمتلك قدرا كبيرا من الحب تجاه الأشخاص، قادر على العطاء.

على الرغم من الصفات الكثيرة لمولود برج الميزان، إلا أنه شخصية سريعة الغضب، أحيانا يكره التعاملات تحت ضغط ويرفض الأمر، أحيانا يصدر قراراته بطريقة متسرعة وخاطئة.

ومن مشاهير برج الميزان الفنانة شيرين عبد الوهاب ويقدم“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.





حاول أن تجدد طاقة خلال التواجد في ساعات العمل في الفترات الحالية، وتخلص من الروتين اليومي بخطة جيدة مليئة بالترتيبات الأكثر حرفية لكي تساعد نفسك فى تحقيق الإنجازات.

يمكن أن تكون هذه الفترة الحالية من أفضل الفترات التي تساعد في استقرار العلاقة بينك وبين شريك حياتك في حب واستقرار، ابتعد عن دخول أطراف غريبة في خلافاتك مع شريك حياتك.

حافظ على عظامك وتجنب تناول المشروبات الغازية خلال الفترات المقبلة، أيضًا تجنب السهر وحاول أن تمارس التمارين الرياضية خلال يومك تجنب الحد من الأكلات السريعة.

نهاية الأزمات وبداية حياة جديدة يمكن أن تهديك الحياة شخصًا يساعدك على الاستمتاع والتصالح مع بعض المشكلات بشكل أفضل يجعلك تشعر بالفرح.

يتصف مولود

برج العذراء

بالعديد من المميزات التي تجعله قائد في مكانه، أحيانا يظهر وكأنه شخص لا يبالي، لكن في حقيقة الأمر هو من الشخصيات الذكية شديدة الدقة والملاحظة.

يعرف عن برج العذراء بأنه شخصية تميل إلى الشك، لا يثق في الآخرين بسهولة، قادر على تحقيق أهدافه، لا يمكنه الجلوس في مكان متسخ، يجيد التعاملات والتعايش تحت أي ظرف.

ومن مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي“اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

حاول أن تكون جاهزا بالأفكار البديلة عند حضورك في الاجتماعات التي تتعلق بالعمل، ومن الأفضل أن تكون منضبطًا وصادقًا في تعاملاتك المهنية، مع الحفاظ على وضع خطة للبداية في المرحلة الجديدة.



حب جديد في حياة مولود برج العذراء خلال الفترات الحالية، لذا حاول أن تكون أكثر جدية عند التعاملات مع شريك حياتك، يفضل أن تقوم بوضع الخطط المستقبلية قبل ضياع الكثير من الوقت.

حافظ على تناول أطباق من الخضار المشكل، وحافظ على تناول المياه بكميات كبيرة، أيضًا ابتعد عن الأكلات الدسمة، وحاول أن تستبدل العيش بالخضار، حافظًا على الوزن.

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء بأن يتقابل مع حب حياتك خلال الفترات الحالية، ويمكن أن يحصل على منصب طال انتظار، لذا كن مستعدا.

