خطوات مهمة فى روتينك اليومى لاستعادة لون بشرتك بعد شمس المصيف

بعد الرجوع من المصيف

قومي بعمل روتين للبشرة وتخلصي من الحروق،

الخطوة الأولى بحمام بخار للبشرة لتتخلصي من أي دهون أو أوساخ بداخل المسام، ثم قومي بوضع

باقي العلاجات، مع الحرص على تجنب الصابون ولكن يتم غسل البشرة بغسول مناسب لطبيعتها.

جل الصبار من الخطوات المهمة والمغذية للبشرة والتي تساعد في التخلص من الجلد الميت

تساعد في عمل تقشير خفيف للجلد فهو قادر على تبريد

وتهدئة البشرة بشكل قوي يجعلها تستعيد حيويتها مرة أخري.



قومي باستخدام كيس الثلج كخطوة أساسية خلال روتين

يومك، أو قومي بعمل كمادات تساعد في تهدئة وترطيب الجلد بشكل جيد تساعده في التقشير بشكل جيد وبطريقة سريعة لا تضر البشر ويعمل على غلق المسام.



قومي بعمل

خليط من الشوفان وملعقة من العسل مرتين في الأسبوع لكي يساعد على تهدئة الجلد والتخلص من أي مشكلات تسببت فيها أشعة الشمس.



الترطيب لا غنى عنه بشكل دائم، لكن احرصي على اختيار مرطب قوي خالي من أي

مواد ضارة

استخدمي واقي شمس

مناسب لطبيعة بشرتك وقومي بتجديده كل ساعتين

حتي في حالة عدم

تعرضك للشمس بشكل مباشر.



استخدمي ماسكات التفتيح المناسبة لديك، واحرصي على استخدام علاجات للتخلص من حب الشباب في حالة إذا كان موجودا من قبل.







