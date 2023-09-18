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خطوات مهمة فى روتينك اليومى لاستعادة لون بشرتك بعد شمس المصيف

9/18/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن يتغير لون البشرة بسبب التعرض لأشعة الشمس خلال فترة المصيف، بالرغم من العناية الجيدة من وضع كريمات الحماية، ومن خلال موقع
goodhekeeping نستعرض أبرز الخطوات التي تساعد في رجوع البشر للون الطبيعي
من خلال خطوات أساسية في الروتين.


التخلص من الحروق تنظيف البشرة

بعد الرجوع من المصيف
قومي بعمل روتين للبشرة وتخلصي من الحروق،
الخطوة الأولى بحمام بخار للبشرة لتتخلصي من أي دهون أو أوساخ بداخل المسام، ثم قومي بوضع
باقي العلاجات، مع الحرص على تجنب الصابون ولكن يتم غسل البشرة بغسول مناسب لطبيعتها.


الصبار

جل الصبار من الخطوات المهمة والمغذية للبشرة والتي تساعد في التخلص من الجلد الميت
تساعد في عمل تقشير خفيف للجلد فهو قادر على تبريد
وتهدئة البشرة بشكل قوي يجعلها تستعيد حيويتها مرة أخري.

كيس ثلج


قومي باستخدام كيس الثلج كخطوة أساسية خلال روتين
يومك، أو قومي بعمل كمادات تساعد في تهدئة وترطيب الجلد بشكل جيد تساعده في التقشير بشكل جيد وبطريقة سريعة لا تضر البشر ويعمل على غلق المسام.

ماسك الشوفان


قومي بعمل
خليط من الشوفان وملعقة من العسل مرتين في الأسبوع لكي يساعد على تهدئة الجلد والتخلص من أي مشكلات تسببت فيها أشعة الشمس.

الترطيب


الترطيب لا غنى عنه بشكل دائم، لكن احرصي على اختيار مرطب قوي خالي من أي
مواد ضارة

واقي الشمس

استخدمي واقي شمس
مناسب لطبيعة بشرتك وقومي بتجديده كل ساعتين
حتي في حالة عدم
تعرضك للشمس بشكل مباشر.

علاجات تفتيح وحماية من حب الشباب


استخدمي ماسكات التفتيح المناسبة لديك، واحرصي على استخدام علاجات للتخلص من حب الشباب في حالة إذا كان موجودا من قبل.



العناية بالبشرة
التخلص من حروق البشرة



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