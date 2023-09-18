خطوات مهمة فى روتينك اليومى لاستعادة لون بشرتك بعد شمس المصيف
التاريخ
9/18/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) يمكن أن يتغير لون البشرة بسبب التعرض لأشعة الشمس خلال فترة المصيف، بالرغم من العناية الجيدة من وضع كريمات الحماية، ومن خلال موقع
goodhekeeping نستعرض أبرز الخطوات التي تساعد في رجوع البشر للون الطبيعي
من خلال خطوات أساسية في الروتين.
التخلص من الحروق تنظيف البشرة
بعد الرجوع من المصيف
قومي بعمل روتين للبشرة وتخلصي من الحروق،
الخطوة الأولى بحمام بخار للبشرة لتتخلصي من أي دهون أو أوساخ بداخل المسام، ثم قومي بوضع
باقي العلاجات، مع الحرص على تجنب الصابون ولكن يتم غسل البشرة بغسول مناسب لطبيعتها.
الصبار
جل الصبار من الخطوات المهمة والمغذية للبشرة والتي تساعد في التخلص من الجلد الميت كيس ثلج
تساعد في عمل تقشير خفيف للجلد فهو قادر على تبريد
وتهدئة البشرة بشكل قوي يجعلها تستعيد حيويتها مرة أخري.
ماسك الشوفان
قومي باستخدام كيس الثلج كخطوة أساسية خلال روتين
يومك، أو قومي بعمل كمادات تساعد في تهدئة وترطيب الجلد بشكل جيد تساعده في التقشير بشكل جيد وبطريقة سريعة لا تضر البشر ويعمل على غلق المسام.
الترطيب
قومي بعمل
خليط من الشوفان وملعقة من العسل مرتين في الأسبوع لكي يساعد على تهدئة الجلد والتخلص من أي مشكلات تسببت فيها أشعة الشمس.
واقي الشمس
الترطيب لا غنى عنه بشكل دائم، لكن احرصي على اختيار مرطب قوي خالي من أي
مواد ضارة
استخدمي واقي شمس علاجات تفتيح وحماية من حب الشباب
مناسب لطبيعة بشرتك وقومي بتجديده كل ساعتين
حتي في حالة عدم
تعرضك للشمس بشكل مباشر.
استخدمي ماسكات التفتيح المناسبة لديك، واحرصي على استخدام علاجات للتخلص من حب الشباب في حالة إذا كان موجودا من قبل.
العناية بالبشرة
التخلص من حروق البشرة
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