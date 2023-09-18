5 طرق ذكية لإعادة استخدام بقايا الطعام.. منها مطهرات ومنظفات

5 طرق ذكية لإعادة استخدام بقايا الطعام.. منها مطهرات ومنظفات
التاريخ
9/18/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) من أكثر الأشياء التي تؤثر على البيئة بالسلب وبطريقة غير متوقعة، هي بقايا الطعام سواء الذي تم تجهيزه وإعداده في المنزل، سواء خضراوات أو فاكهة أو حتى الجاهز، ونتيجة لذلك هناك العديد من الجوانب السلبية في خلق النفايات الناتجة عن بقايا الطعام التي تذهب إلى صناديق القمامة، لتزيد من التلوث تارة والاحتباس الحراري تارة أخرى، لذا نستعرض بعض الطرق الذكية التي يمكن استخدام بقايا الطعام بدلاً من إلقائها، وفقًا لما نشره موقع "enviromom".
استخدام بقايا الطعام إعادة تدوير قشور الخضراوات والفاكهة
لسنوات كان الكثيرون يعتقدون أن قشور الفاكهة وأوراق الخضراوات وقشورها ليست جيدة للأكل، وبالتالي كان يتم التخلص منها، على العكس من ذلك، فإن أي ورقة نباتية تقريبًا صالحة للأكل واستخدامها في المطبخ سيحفز إبداعك ويسمح لك بتجربة وصفات جديدة لذيذة مثل قشور البرتقال والليمون في صنع الكيك وذلك بعد تجفيفها، كما تعد الفواكه والخضروات العضوية والموسمية خياراً أفضل أيضا لأنه يمكنك استخدام القشور والأوراق دون القلق مثل المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الضارة، كما أنها لا تأتي في عبوات بلاستيكية، أو معدنية ضارة بالبيئة. معطر من قشور الفواكه
يمكن أستخدام قشور الحمضيات مثل البرتقال واليوستفاندي، والليمون، ومزجهم مع القرفة وورق الغار، سيعمل بشكل طبيعي على تحسين جودة الهواء في منزلك مع تجنب العطور الكريهة، فقط انقعي كل ذلك في الماء ثم ضعيها على النار حتى تمتزج الروائح لمدة 5 دقائق.
قشور البرتقال استخدام الحمضيات لصنع منظف متعدد الأغراض
يمكن أن تجمعي مجموعة من قشور الحمضيات في وعاء زجاجي مملوء بالخل واتركيها منقوعة لمدة 14 يوما، سوف تنتقل الزيوت الأساسية من القشور إلى الخل، وأستخدميه كمنظف ومعقم. أوراق الخضار لتحضير صلصة المكرونة
صلصة المكرونة أو البيستو هي صلصة متعددة الاستخدامات ويمكن تحضيرها بجميع أنواع أوراق الخضار مع إضافة حفنة من صلصة الطماطم المطبوخة من قبل، مع ملعقتين كبيرتين من الزيت وقليل من الجبن المبشور، إذا كان لديك كمية زائدة من السبانخ أو الجرجير أو أوراق الجزر أو البنجر أو أي نوع من الخضار، يمكنك ببساطة سلقها لمدة 8-10 دقائق ثم مزجها مع المكونات البسيطة الموجودة وعمل صلصة المكرونة مفيدة ومغذية ولن يشعر اطفالك بأن بها بقايا خضار.
عمل صلصة وشوربة استخدام بقايا الخضراوات لعمل شوربة
قد يبقى من أحد الاكلات بعض حبات البطاطس والجزر والبصل، يمكن سلقهم سوياً ووضع مرقة دجاج وتناولهم كشوربة خضار لذيذة ومغذية. استخدم بقايا الفواكه والخضروات لصنع سماد لنباتاتك
يمكن مزج قشر البيض، وقشور الموز، وقشور الجزر، وقشور الخيار، وتفل القهوة أو أوراق الشاي، مع الماء واستخدامها لتخصيب نباتاتك، ثم اسكبها حول النبات أو غرسها في التربة وشاهدها تزدهر.
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