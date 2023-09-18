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5 طرق ذكية لإعادة استخدام بقايا الطعام.. منها مطهرات ومنظفات

9/18/2023 11:25:54 PM
(MENAFN- Youm7) من أكثر الأشياء التي تؤثر على البيئة بالسلب وبطريقة غير متوقعة، هي بقايا الطعام سواء الذي تم تجهيزه وإعداده في المنزل، سواء خضراوات أو فاكهة أو حتى الجاهز، ونتيجة لذلك هناك العديد من الجوانب السلبية في خلق النفايات الناتجة عن بقايا الطعام التي تذهب إلى صناديق القمامة، لتزيد من التلوث تارة والاحتباس الحراري تارة أخرى، لذا نستعرض بعض الطرق الذكية التي يمكن استخدام بقايا الطعام بدلاً من إلقائها، وفقًا لما نشره موقع "enviromom".


استخدام بقايا الطعام إعادة تدوير قشور الخضراوات والفاكهة

لسنوات كان الكثيرون يعتقدون أن قشور الفاكهة وأوراق الخضراوات وقشورها ليست جيدة للأكل، وبالتالي كان يتم التخلص منها، على العكس من ذلك، فإن أي ورقة نباتية تقريبًا صالحة للأكل واستخدامها في المطبخ سيحفز إبداعك ويسمح لك بتجربة وصفات جديدة لذيذة مثل قشور البرتقال والليمون في صنع الكيك وذلك بعد تجفيفها، كما تعد الفواكه والخضروات العضوية والموسمية خياراً أفضل أيضا لأنه يمكنك استخدام القشور والأوراق دون القلق مثل المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الضارة، كما أنها لا تأتي في عبوات بلاستيكية، أو معدنية ضارة بالبيئة.

معطر من قشور الفواكه

يمكن أستخدام قشور الحمضيات مثل البرتقال واليوستفاندي، والليمون، ومزجهم مع القرفة وورق الغار، سيعمل بشكل طبيعي على تحسين جودة الهواء في منزلك مع تجنب العطور الكريهة، فقط انقعي كل ذلك في الماء ثم ضعيها على النار حتى تمتزج الروائح لمدة 5 دقائق.


قشور البرتقال استخدام الحمضيات لصنع منظف متعدد الأغراض

يمكن أن تجمعي مجموعة من قشور الحمضيات في وعاء زجاجي مملوء بالخل واتركيها منقوعة لمدة 14 يوما، سوف تنتقل الزيوت الأساسية من القشور إلى الخل، وأستخدميه كمنظف ومعقم.

أوراق الخضار لتحضير صلصة المكرونة

صلصة المكرونة أو البيستو هي صلصة متعددة الاستخدامات ويمكن تحضيرها بجميع أنواع أوراق الخضار مع إضافة حفنة من صلصة الطماطم المطبوخة من قبل، مع ملعقتين كبيرتين من الزيت وقليل من الجبن المبشور، إذا كان لديك كمية زائدة من السبانخ أو الجرجير أو أوراق الجزر أو البنجر أو أي نوع من الخضار، يمكنك ببساطة سلقها لمدة 8-10 دقائق ثم مزجها مع المكونات البسيطة الموجودة وعمل صلصة المكرونة مفيدة ومغذية ولن يشعر اطفالك بأن بها بقايا خضار.


عمل صلصة وشوربة استخدام بقايا الخضراوات لعمل شوربة

قد يبقى من أحد الاكلات بعض حبات البطاطس والجزر والبصل، يمكن سلقهم سوياً ووضع مرقة دجاج وتناولهم كشوربة خضار لذيذة ومغذية.

استخدم بقايا الفواكه والخضروات لصنع سماد لنباتاتك

يمكن مزج قشر البيض، وقشور الموز، وقشور الجزر، وقشور الخيار، وتفل القهوة أو أوراق الشاي، مع الماء واستخدامها لتخصيب نباتاتك، ثم اسكبها حول النبات أو غرسها في التربة وشاهدها تزدهر.


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