5 طرق ذكية لإعادة استخدام بقايا الطعام.. منها مطهرات ومنظفات

لسنوات كان الكثيرون يعتقدون أن قشور الفاكهة وأوراق الخضراوات وقشورها ليست جيدة للأكل، وبالتالي كان يتم التخلص منها، على العكس من ذلك، فإن أي ورقة نباتية تقريبًا صالحة للأكل واستخدامها في المطبخ سيحفز إبداعك ويسمح لك بتجربة وصفات جديدة لذيذة مثل قشور البرتقال والليمون في صنع الكيك وذلك بعد تجفيفها، كما تعد الفواكه والخضروات العضوية والموسمية خياراً أفضل أيضا لأنه يمكنك استخدام القشور والأوراق دون القلق مثل المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الضارة، كما أنها لا تأتي في عبوات بلاستيكية، أو معدنية ضارة بالبيئة.

يمكن أستخدام قشور الحمضيات مثل البرتقال واليوستفاندي، والليمون، ومزجهم مع القرفة وورق الغار، سيعمل بشكل طبيعي على تحسين جودة الهواء في منزلك مع تجنب العطور الكريهة، فقط انقعي كل ذلك في الماء ثم ضعيها على النار حتى تمتزج الروائح لمدة 5 دقائق.

يمكن أن تجمعي مجموعة من قشور الحمضيات في وعاء زجاجي مملوء بالخل واتركيها منقوعة لمدة 14 يوما، سوف تنتقل الزيوت الأساسية من القشور إلى الخل، وأستخدميه كمنظف ومعقم.

صلصة المكرونة أو البيستو هي صلصة متعددة الاستخدامات ويمكن تحضيرها بجميع أنواع أوراق الخضار مع إضافة حفنة من صلصة الطماطم المطبوخة من قبل، مع ملعقتين كبيرتين من الزيت وقليل من الجبن المبشور، إذا كان لديك كمية زائدة من السبانخ أو الجرجير أو أوراق الجزر أو البنجر أو أي نوع من الخضار، يمكنك ببساطة سلقها لمدة 8-10 دقائق ثم مزجها مع المكونات البسيطة الموجودة وعمل صلصة المكرونة مفيدة ومغذية ولن يشعر اطفالك بأن بها بقايا خضار.

قد يبقى من أحد الاكلات بعض حبات البطاطس والجزر والبصل، يمكن سلقهم سوياً ووضع مرقة دجاج وتناولهم كشوربة خضار لذيذة ومغذية.

يمكن مزج قشر البيض، وقشور الموز، وقشور الجزر، وقشور الخيار، وتفل القهوة أو أوراق الشاي، مع الماء واستخدامها لتخصيب نباتاتك، ثم اسكبها حول النبات أو غرسها في التربة وشاهدها تزدهر.