5 خرافات عن اللياقة لا يزال الناس يؤمنون بها.. منها التمرين قبل الإفطار

5 خرافات عن اللياقة لا يزال الناس يؤمنون بها.. منها التمرين قبل الإفطار
التاريخ
9/18/2023 11:25:53 PM
(MENAFN- Youm7) في حياتنا نسمع مقولات كثيرة ونسير عليها دون التفكير في مدى صحتها أو خطئها، وخاصة فيما يخص اللياقة وإنقاص الوزن، مثلا "الألم يعني أن تدريباتك صحيحة"، أو "معدات الضغط تزيد القدرة على تحمل التمرين"، فخلال تلك الرحلة ستصادف العديد من أنصاف الحقائق والأساطير من الأصدقاء أو الزملاء، قد تكون نية هؤلاء الأشخاص جيدة، لكن بعض الخرافات قد تضرك أنت ونظام اللياقة البدنية الخاص بك أكثر من نفعها، ولذا يستعرض اليوم السابع أكبر الخرافات المتعلقة باللياقة البدنية والتي ما زال الناس يؤمنون بها، وذلك وفقاً لما نشره موقع "listverse".
الجيم
ممارسة الرياضة قبل الإفطار تحرق الدهون أسرع
الصحيح أن إذا لم يكن لديك أي شيء تأكله، فسوف يحرق جسمك الدهون المزعجة في خلاياك للحصول على الطاقة، ولكن المشكلة في أن جسمك يعتمد على مجموعة الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، حيث سيتحول إلى مخازن العضلات وأجزاء الدهون الموجودة في مجرى الدم، وليس الدهون الموجودة في الخلايا الدهنية لتشغيل تمرينك، من المحتمل أن يجعلك هذا تصاب بالدوار، مما يقلل من كثافة التمرين أو التوقف، وقد يحاول جسمك التعويض عن طريق حرق كمية أقل من الدهون بمجرد تناول وجبتك لموازنة مستويات الدهون المستخدمة أثناء ممارسة الرياضة قبل الوجبة، فيفضل تناول وجبة خفيفة من الفاكهة أو الزبادي قليل الدسم قبل ساعة على الأقل من التمرين. يجب ممارسة التمارين لمدة ساعة حتى ترى الفوائد
يعتقد معظم الناس أن قضاء فترات طويلة من الوقت في التمارين يساوي فوائد أكبر، في إحدى الدراسات، أكد الباحثون المشاركين في مجموعتين، حيث تمرنت إحدى المجموعات لمدة ساعة، بينما مارست المجموعة الأخرى 30 دقيقة فقط، استمرت هذه الدراسة لمدة ثلاثة أشهر، ووجد الباحثون أن أولئك الذين أمضوا ساعة كاملة لم يفقدوا المزيد من وزن الجسم أو الدهون مقارنة بالمشاركين في مجموعة الـ30 دقيقة، فالتمرين لا يعني قضاء ساعة أو أكثر؛ إذ يمكن لنوبات قصيرة من النشاط مثل الركض لمدة 30 دقيقة أو بضع دقائق من المشي السريع لمدة خمس دقائق أن تقدم فوائد، الشيء الرئيسي هو دمج النشاط البدني المنتظم في نمط حياتك.
تمارين رياضية لا تحتاج إلى بروتين إضافي في نظامك الغذائي
سيخبرك معظم الناس أنك تستهلك بالفعل الكثير من البروتين، حيث يستغل جسمك البروتين لبناء العضلات وإصلاحها بعد التدريبات، فإذا كنت تمارس التمارين الرياضية بانتظام، فقد تحتاج إلى زيادة كمية البروتين التي تتناولها لأن التدريبات تكسر بروتين العضلات بسرعة أكبر، ويمكن للأطعمة النباتية أو غيرها من الأطعمة الغنية بالبروتين أن تلبي احتياجاتك الغذائية. يمكنك أن تأكل كما تشاء طالما تمارس الرياضة
يعتقد الكثير من الناس أن بإمكانهم تناول الوجبات السريعة وحرق تلك السعرات الحرارية عندما يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية لاحقا، ولكن ممارسة التمارين الرياضية مع تجاهل نظامك الغذائي لن يأخذك إلى أي مكان، ومن المحتمل أن تتناول طعام أكثر بسبب التمرين.
ممارسة التمارين الرياضية كل دهون الطعام تسبب السمنة
هذا إذا كنت تستهلك الدهون المشبعة غير الجيدة، فهذه الأطعمة ليست فقط قاسية على وزنك؛ فهي مصادر زائدة للسعرات الحرارية ولكنها يمكن أن تسبب الالتهابات، فالدهون غير المشبعة ليست مغذية فحسب؛ قد يساعد استهلاكها بشكل معتدل في الحفاظ على خلايا الجسم، ومكافحة الالتهابات، ورفع نسبة الكوليسترول الجيد، وتعزيز امتصاص الفيتامينات، وعندما تستهلك الدهون، يتم تنشيط هرمون اللبتين، الذي يخبر دماغك أن خلاياك قد استوعبت ما يكفي من الدهون، مما يقلل من شهيتك.
وتوجد الدهون الصحية في الأفوكادو واللوز والفول السوداني وجوز البقان والجوز والكاجو والفستق والبذور الصالحة للأكل والزيتون وسمك السلمون البري والرنجة والتونة ذات الزعانف الزرقاء والزيوت، مثل الزيتون وعباد الشمس والكانولا وزيت فول الصويا.
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