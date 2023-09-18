5 خرافات عن اللياقة لا يزال الناس يؤمنون بها.. منها التمرين قبل الإفطار





الصحيح أن إذا لم يكن لديك أي شيء تأكله، فسوف يحرق جسمك الدهون المزعجة في خلاياك للحصول على الطاقة، ولكن المشكلة في أن جسمك يعتمد على مجموعة الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، حيث سيتحول إلى مخازن العضلات وأجزاء الدهون الموجودة في مجرى الدم، وليس الدهون الموجودة في الخلايا الدهنية لتشغيل تمرينك، من المحتمل أن يجعلك هذا تصاب بالدوار، مما يقلل من كثافة التمرين أو التوقف، وقد يحاول جسمك التعويض عن طريق حرق كمية أقل من الدهون بمجرد تناول وجبتك لموازنة مستويات الدهون المستخدمة أثناء ممارسة الرياضة قبل الوجبة، فيفضل تناول وجبة خفيفة من الفاكهة أو الزبادي قليل الدسم قبل ساعة على الأقل من التمرين.

يعتقد معظم الناس أن قضاء فترات طويلة من الوقت في التمارين يساوي فوائد أكبر، في إحدى الدراسات، أكد الباحثون المشاركين في مجموعتين، حيث تمرنت إحدى المجموعات لمدة ساعة، بينما مارست المجموعة الأخرى 30 دقيقة فقط، استمرت هذه الدراسة لمدة ثلاثة أشهر، ووجد الباحثون أن أولئك الذين أمضوا ساعة كاملة لم يفقدوا المزيد من وزن الجسم أو الدهون مقارنة بالمشاركين في مجموعة الـ30 دقيقة، فالتمرين لا يعني قضاء ساعة أو أكثر؛ إذ يمكن لنوبات قصيرة من النشاط مثل الركض لمدة 30 دقيقة أو بضع دقائق من المشي السريع لمدة خمس دقائق أن تقدم فوائد، الشيء الرئيسي هو دمج النشاط البدني المنتظم في نمط حياتك.

سيخبرك معظم الناس أنك تستهلك بالفعل الكثير من البروتين، حيث يستغل جسمك البروتين لبناء العضلات وإصلاحها بعد التدريبات، فإذا كنت تمارس التمارين الرياضية بانتظام، فقد تحتاج إلى زيادة كمية البروتين التي تتناولها لأن التدريبات تكسر بروتين العضلات بسرعة أكبر، ويمكن للأطعمة النباتية أو غيرها من الأطعمة الغنية بالبروتين أن تلبي احتياجاتك الغذائية.

يعتقد الكثير من الناس أن بإمكانهم تناول الوجبات السريعة وحرق تلك السعرات الحرارية عندما يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية لاحقا، ولكن ممارسة التمارين الرياضية مع تجاهل نظامك الغذائي لن يأخذك إلى أي مكان، ومن المحتمل أن تتناول طعام أكثر بسبب التمرين.

هذا إذا كنت تستهلك الدهون المشبعة غير الجيدة، فهذه الأطعمة ليست فقط قاسية على وزنك؛ فهي مصادر زائدة للسعرات الحرارية ولكنها يمكن أن تسبب الالتهابات، فالدهون غير المشبعة ليست مغذية فحسب؛ قد يساعد استهلاكها بشكل معتدل في الحفاظ على خلايا الجسم، ومكافحة الالتهابات، ورفع نسبة الكوليسترول الجيد، وتعزيز امتصاص الفيتامينات، وعندما تستهلك الدهون، يتم تنشيط هرمون اللبتين، الذي يخبر دماغك أن خلاياك قد استوعبت ما يكفي من الدهون، مما يقلل من شهيتك.

وتوجد الدهون الصحية في الأفوكادو واللوز والفول السوداني وجوز البقان والجوز والكاجو والفستق والبذور الصالحة للأكل والزيتون وسمك السلمون البري والرنجة والتونة ذات الزعانف الزرقاء والزيوت، مثل الزيتون وعباد الشمس والكانولا وزيت فول الصويا.



