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93 مليون برميل زيت مكافئ.. أهم المعلومات عن إنتاج الزيت والغاز بحقول بتروبل

9/18/2023 11:25:49 PM
(MENAFN- Youm7) يستهدف قطاع البترول زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والذى أكد أن الشراكة بين بتروبل وشركة إينى الإيطالية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل فى صناعة البترول المصرية ، وأنهما يمتلكان من الخبرة والامكانيات التى تمكنهم من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز.



ووجه الملا بأهمية الاستدامة فى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة للحفاظ على الكوادر البشرية والأصول والمعدات وفيما يلى أهم نتائج
الأعمال عن العام المالى 2022/2023 لشركة بتروبل وكانت كالتالى:



1- إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات والبوتاجاز خلال العام الماضي بلغ حوالى 93 مليون برميل زيت مكافئ .



2- وبلغ حجم الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت حوالى 737 مليون دولار.



3- قامت الشركة بحفر عدد من الآبار الاستكشافية أهمها البئر الاستكشافي جنوب القرعة - 1 .

4- وتم وضع البئر على الإنتاج بداية من فبراير الماضي بمتوسط معدل أنتاج ٩ مليون قدم مكعب يوميا بالأضافة إلى 100 برميل متكثفات.





5- بإجمالى إحتياطى يقدر بحوالي 2 مليون برميل زيت مكافئ.



6- نجحت الشركة في تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تهدف للمحافظة على معدلات الانتاج من الزيت الخام حيث قامت الشركة بانشاء خطين بحريين قطر 14 بوصة بطول 11 كم وقطر 7 بوصة بطول 11كم لتوصيل منصات الانتاج
البحرية بتسهيلات البتريكو .



7-وكذلك جاري أنشاء خط بحري قطر ٧ بوصة بطول 10كم
كخط احتياطي إضافي.



8-كما قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة التشغيل للتسهيلات الموجودة مع رفع مستويات الامان بها الي اقصي حدود ممكنه وذلك من خلال التركيز علي المشروعات المرتبطة برفع معايير الامن والسلامة .







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